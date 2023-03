Venezia Mose, varata la porta di Malamocco che apre la laguna alle navi

Venezia, varata la porta Malamocco che apre il passaggio alle navi

Venezia, 4 marzo 2023 - La nuova 'porta' di Malamocco del Mose è stata calata in acqua con una difficile manovra tecnica di alta precisione, ed ha iniziato a scendere pian piano verso il fondale. Operazione per quale serviranno ancora alcune ore.

Tecnicamente, quindi, una prima fase del varo vero e proprio, che si completerà nei prossimi giorni, dopo le necessarie attività di prova e collaudo. Solo allora si potrà iniziare a programmare l'utilizzo della gigantesca struttura a scorrimento, che aprirà una fase innovativa nella gestione del sistema Mose, intervenendo su uno dei punti critici, la navigabilità per l'ingresso delle navi in laguna, che finora non poteva essere aggirato con le paratoie in funzione.

Una manovra al tempo stesso complessa per dimensioni ma dal punto di vista concettuale semplice quella della 'porta' di Malamocco messa in loco oggi per far entrare le navi a Venezia anche a Mose alzato.

Lo spiegano i tecnici che stanno lavorando sull'opera. "La porta di Malamocco - dice l'ingegner Tommaso Marella, direttore lavori della conca - serve per far passare le navi durante le manovre del Mose, ovvero quando il canale portuale viene chiuso dalle barriere. Quindi per mantenere le funzionalità del porto abbiamo la conca di navigazione che permette comunque l'ingresso delle navi. A Mose alzato la porta si aprirà facendo entrare la nave, quindi la porta verrà chiusa e, scaricata parte dell'acqua, si aprirà un secondo varco che permetterà alla nave di entrare in laguna".

"La 'porta' - afferma Alessandro Catanzaro responsabile dell'azienda che l'ha realizzata - pesa 2mila tonnellate ed è stata costruita negli stabilimenti di Monfalcone della Cimolai. Per istallarla abbiamo usato due grandi portali alti oltre 30 metri, dotati di martinetti, ed è stata calata alla velocità di circa 4 metri all'ora"