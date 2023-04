Tuffo dal palazzo, gruppo inglese lo rivendica: "Bannati da Venezia?"

Venezia, 1 aprile 2023 - Non è un pesce d'aprile ma una vera e propria sfida quella lanciata da un gruppo di giovani inglese che la scorsa settimana avevano postato un video sui social in cui uno di loro si tuffava dal tetto di una palazzina di 'pancia’ in un canale veneziano.

Immediate erano state le reazioni indignate di molti residenti e pure del sindaco, Luigi Brugnaro contro chi, mettendo pure a rischio la propria stessa vita, usa la peculiare caratteristica della città serenissima, con vie d'acqua a posto del cemento, come fosse un parco dei divertimenti. La polizia locale si era messa sulle tracce dei giovani che, per tutta risposta, anziché 'nascondersi' hanno sfidato gli avvertimenti del sindaco, rivendicando con un video su youtube non solo il tuffo incriminato, pubblicato nella sua interezza, ma anche altre bravate compiute in vari punti della città, secondo lo stile del parkour, disciplina per cui degli atleti compiono giravolte e salti, spesso estremi, per superare gli ostacoli lungo un percorso urbano.

La rivendicazione: bannati da Venezia?

Queste azioni atletiche ma anche alquanto pericolose sono state 'rivendicate' con video e fotografie pubblicate sui social: dal semplice 'salto in lungo' dei canali, senza usare il ponte ma evitando di cadere in laguna, fino al tuffo dal tetto dell'edificio che ha creato tante polemiche. Su youtube è postato il video 'Venice Parkour Water Challenges' (le sfide d'acqua col parkour a Venezia) da parte del gruppo Phat, col titolo: “Banned from Venice!?”.

Famosi ma a rischio Daspo

Il messaggio riportato sotto il video di 19 minuti è chiaro: i giovani protagonisti, che si definiscono gruppo Phat, si vantano delle loro bravate, fatte "sfidando gli avvertimenti del sindaco" e parlano di una " avventura di 3 giorni a Venezia dove sono state compiute gare di abilità estreme che li hanno spinti ai limiti in una città, che consapevolmente, scrivono, 'odia tutto ciò'. Si parla delle sfide d'acqua e del 'tuffo speciale' che li ha portati 'nei titoli d'apertura di centinaia di articoli di giornali internazionali'. In pratica, quello che volevano, tanti click e il ricordo di un'avventura. Che per fortuna si è conclusa senza incidenti, anche se qualche 'caduta in acqua' c'è stata. Nel video i giovani titolano "Bannati da Venezia!?" ed in effetti, se venissero rintracciati, il sindaco Brugnaro potrebbe emettere dei Daspo nei loro confronti. Nei 19 minuti di video del video è risolto anche il mistero di come il tuffatore abbia raggiunto il tetto della palazzina da cui si è gettato, semplicemente arrampicandosi su alcune impalcature che sono montate su una facciata.