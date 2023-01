Papa Ratzinger, omaggio de La Fenice con 'Lacrimosa' dalla Messa da Requiem di Mozart

Venezia, 1 gennaio 2023 - Omaggio a Papa Benedetto XVI dal tradizionale Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, diretto dal maestro Daniel Harding. In memoria del defunto Joseph Ratzinger, papa emerito col nome di Benedetto XVI, l'Orchestra e il Coro della Fenice hanno eseguito, in apertura della seconda parte trasmessa in diretta tv su Rai 1, il brano ''Lacrimosa' dalla 'Messa da Requiem' di Wolfgang Amadeus Mozart. Una scelta non casuale: Ratzinger era un grande estimatore di Mozart, che lui stesso aveva spesso suonato al pianoforte. La scelta di omaggiare il Papa all'indomani della scomparsa è stata presa di comune accordo dal sovrintendente Fortunato Ortombina e dal maestro Daniel Harding.





Il palco reale del teatro La Fenice per il concerto di Capodanno 2023

Soddisfatto il sovrintendente della Fenice, Fortunato Ortombina, che al termine nel Foyer ha commentato: "Abbiamo festeggiato il ventesimo Concerto di Capodanno, che comincia così ad avere una sua storia, una sua vita e comincia ad essere nel cuore di tante spettatori italiani e di tutto il mondo".Sulaccanto ad Ortombina hanno presenziato il, presidente della Fondazione Teatro La Fenice, e Luigi De Siervo, vicepresidente della stessa istituzione.Nel Concerto che ha aperto il 2023 si sono incrociano tre anniversari: i cent'anni dalla nascita di, che celebrata con "Casta diva", il terzo decennale dalla morte dicon "La bella addormentata" di Pëtr Ilič Cajkovskij e i 160 anni dalla nascita dicon l'intermezzo della "Cavalleria Rusticana". Il programma musicale si è composto di due parti: una prima esclusivamente orchestrale con l'esecuzione della Quarta Sinfonia in la maggiore op. 90 'L'italiana' di Felix Mendelssohn Bartholdy, e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie e passi corali dal repertorio operistico. Questa seconda parte del programma, trasmessa in diretta televisiva, si è aperta con un fuori programma legato all'attualità: per rendere omaggio a Papa Benedetto XVI, scomparso nella mattina di San Silvestro, l'Orchestra e il Coro sotto la bacchetta di Harding hanno eseguito il brano di Mozart, molto caro al pontefice.