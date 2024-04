Il Papa a Venezia, come seguire la visita del 28 aprile: programma e orari

Venezia, 27 aprile 2024 – È grande l’attesa per la visita del Papa a Venezia, che inizierà di prima mattina con un viaggio in elicottero dal Vaticano fino alla Giudecca. Ormai è tutto pronto per accogliere domani, domenica 28 ottobre, Bergoglio in città. Sarà una visita breve: l’atterraggio è previsto alle 8 e la ripartenza intorno alle 13. Novemila persone attenderanno il papa in piazza San Marco: i posti sono esauriti da settimane.

Tre le tappe programmate in laguna. La prima sarà alla Giudecca, dove incontrerà le detenute e visiterà il Padiglione della Santa Sede allestito all’interno del carcere per la Biennale. Davamnti alla Basilica della Madonna della Salute, Papa Francesco parlerà ai giovani – che arriveranno da tutto il Veneto per incontrarlo – e chiuderà la mattinata con una celebrazione solenne in San Marco.

Tra i momenti più simbolici della visita a Venezia, certamente il tragitto in papamobile sul ponte galleggiante allestito fino a San Marco: il Papa sarà accompagnato dai giovani veneti. Ecco il programma e i dettagli della visita papale. La diretta dell’evento sulle pagine de ‘Il Resto del Carlino’ e QN.

“Speranza e grande attesa” tra le 80 detenute del carcere della Giudecca, che domani incontreranno il Papa nel corso della sua visita a Venezia. Tra loro, “ci sono donne che stanno scontando pene lunghe, c'è anche qualche ergastolo bianco”, racconta don Antonio Biancotto, il cappellano del carcere della Giudecca che si è occupato della preparazione spirituale delle detenute in vista dell'evento.

Alla Giudecca Bergoglio visiterà anche il Padiglione della Santa Sede allestito per la Biennale nel carcere femminile dell’isola. “L'incontro col Papa – spiega il cappellano – sarà aperto a tutte le detenute che vivono il momento con grande speranza e interesse in vista di un ritorno a casa con le loro famiglie”.

Per chi non è riuscito a prenotare uno dei 9.000 posti riservati alle parrocchie del Patriarcato – 7.500 persone saranno sedute e altre 1.500 in piedi, tutti esauriti da settimane – allestiti in piazza San Marco per la celebrazione della messa, potrà seguire la visita in ‘diretta media’.

Il Resto del Carlino e Qn pubblicheranno la diretta dell’evento: una live minuto per minuto. Rai1 manderà in onda la diretta televisiva della messa, così come faranno le emittenti locali.

Inizierà alle 6.30 con la partenza dell'elicottero dal Vaticano, la visita che papa Francesco farà domani mattina a Venezia. Il viaggio – riferisce il Patriarcato di Venezia – durerà circa 90 minuti: alle 8 è previsto l'atterraggio nel piazzale interno della Casa di Reclusione femminile all'isola della Giudecca. Qui lo accoglieranno il Patriarca, Francesco Moraglia, la provveditrice regionale del Ministero della Giustizia, Maria Milano Franco D'Aragona, la direttrice del carcere Mariagrazia Felicita Bregoli e la comandante della polizia penitenziaria Lara Boco.

Alle 8.15 è previsto l'incontro del Pontefice con le detenute nel cortile interno del carcere, dove

papa Bergoglio terrà un discorso. È prevista anche la presenza del personale amministrativo, degli agenti della polizia penitenziaria – alcuni anche del carcere maschile di Santa Maria Maggiore – e dei volontari.

Al termine dell’incontro, il Papa saluterà personalmente le detenute – circa 80, tra cui molte straniere – poi raggiungerà la chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite, parte del grande complesso destinato dal XVII secolo ad ospitare le penitenti, trasformato in epoca recente in casa di reclusione.

In chiesa, il Papa sarà accolto dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione e curatore del Padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte di Venezia. Alle 9, il Santo Padre incontrerà gli artisti della Biennale che espongono nel padioglione vaticano e rivolgerà loro un discorso. Alle 9.30 è previsto che il Papa lasci l'isola della Giudecca a bordo di un motoscafo della guardia di finanza, che lo trasporterà fino alla Basilica della Madonna della Salute.

Sul campo della Basilica della Madonna della Salute è stato montato un palco: da qui, Papa Francesco si rivolgerà ai giovani: ci saranno moltissimi ragazzi della diocesi di Venezia, ma anche con una delegazione proveniente da tutto il Veneto. Il discorso è previsto per le 10.

Al termine dell'incontro con i giovani, alle 10.30 il Pontefice attraverserà il ponte galleggiante realizzato tra la Salute e la riva di San Marco, all'altezza dei Giardinetti Reali. Sarà un momento molto suggestivo: durante il tragitto, il Papa sarà accompagnato dagli stessi giovani che prenderanno posto poi in piazza San Marco.

All'imbocco di piazza San Marco, sarà accolto dal governatore Luca Zaia, dal prefetto Darco Pellos e dal sindaco Luigi Brugnaro. Poi attraverserà la piazza, soffermandosi a salutare i fedeli che si troveranno già dentro l'area marciana. Una volta raggiunto il palco, posizionato davanti all'Ala Napoleonica delle Procuratie, alle 11 Papa Francesco celebrerà la Santa Messa – concelebrata da Moraglia e dai vescovi del Nordest – e al termine il Regina Coeli.

Alle 12.30, Papa Francesco entrerà nella Basilica di San Marco per una preghiera, a telecamere spente e in forma privata, davanti alle reliquie di San Marco, di cui è devoto.

Dopo un momento di raccoglimento davanti alle reliquie del patrono di Venezia, il Pontefice risalirà a bordo del motoscafo della guardia di finanza che lo condurrà nuovamente alla Giudecca, dai cui l'elicottero ripartirà alle 13 alla volta di Roma. L’atterraggio in Vaticano è previsto intorno alle 14.30.