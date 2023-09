Portogruaro, bimbo di 18 mesi trovato agonizzante in strada: è morto in ospedale. Non convince la spiegazione dei parenti

Portogruaro (Venezia), 12 settembre 2023 – É stato trovato in strada dai genitori, con ferite gravi alla testa, un bambino di 18 mesi ed è stato portato in ospedale a Portogruaro dove, però, non è stato possibile salvargli la vita. È una tragedia dai contorni ancora poco chiari quella avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, verso le 18.30, in via Loredan a Mazzolada di Portogruaro dove un bimbo di 18 mesi di origine serba ha riportato un grave ematoma alla testa.

Il racconto dei parenti

Il piccolo, stando al racconto della nonna e dello zio, si trovava nel cortile di una casa con i cuginetti e altri parenti quando sarebbe stato adagiato per gioco sul cofano di un'auto, da cui poi sarebbe caduto. L'ipotesi degli inquirenti invece, riferisce il quotidiano il Gazzettino, è che però possa essere stato investito, dato che le gravissime ferite dovute allo schiacciamento della testa sono compatibili con l'impatto contro un'auto.

L’indagine

Sull'incidente indagano i carabinieri che hanno già sentito i famigliari. Sarebbero escluse ipotesi dolose o maltrattamenti. È da escludere, peraltro, che il bimbo si possa essere ferito da solo. Una delle ipotesi è che il piccolo si sia allontanato senza essere visto fino ad arrivare alla strada e qui possa essere stato investito da un'auto, poi fuggita. Ma non si escludono altre piste, tra cui quelle di un incidente in ambito domestico. Nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia, dopo la segnalazione alla procura.