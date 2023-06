Prof destituita per inettitudine, Ministro: concorso per ispettori e più verifiche

Veneto, 28 giugno 2023 - "Vogliamo incrementare le verifiche" sui docenti. Lo ha dichiarato il ministro all’Istruzione e al Merito Valditara accennando al caso della docente assenteista per 20 anni su 24, destituita con sentenza della Cassazione per “inettitudine”.

A breve, ha annunciato il ministro parlando alla trasmissione Morning news di Canale 5, "partirà anche un concorso per gli ispettori scolastici: è evidente che l'autorevolezza dei docenti deve partire sempre dalla auto-consapevolezza dell'alta dignità di quello che è il lavoro più bello del mondo, che forma e dà un futuro ai nostri giovani. La battaglia per ridare autorevolezza ai docenti deve essere concepita a 360 gradi".

Il caso della prof “destituita”

Assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio come 'prof' di storia e filosofia alla scuola secondaria. E nei soli quattro mesi di fila in cui si era dedicata alla classe, provoca le lamentele degli studenti per la sua "impreparazione", la "casualità" nell'assegnazione dei voti, il presentarsi senza i libri di testo. Scatta così l'ispezione ministeriale che definisce "incompatibili con l'insegnamento" le sue modalità di fare lezione.

"Inettitudine permanente e assoluta”

Nei giorni scorsi la Cassazione ha confermato la destituzione per questa docente bollata di "inettitudine permanente e assoluta" malgrado il tentativo della 'prof' di rifarsi alla "libertà di insegnamento".