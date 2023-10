Pullman precipitato a Mestre, chi sono le vittime

Mestre (Venezia), 3 ottobre 2023 - Almeno ventuno vittime, tra cui due bambini e l'autista del mezzo, e 12 feriti: è questo per ora il bilancio della tragedia avvenuta a Mestre dove un pullman è precipitato nel tratto sopraelevato di via dell’Elettricità finendo sui binari (foto). Identificate anche cinque vittime ucraine e una tedesca. Secondo una prima ricostruzione e quanto riferito da alcuni testimoni, il mezzo stava andando piano e avrebbe iniziato a sbandare per poi rovesciarsi.

Tragedia a Mestre, pullman precipitato dal cavalcavia, tra le vittime anche due bambini e il conducente del mezzo

L'ipotesi sarebbe proprio un malore del conducente. Sembrerebbe esclusa quindi l'ipotesi di un guasto. E' ancora in corso l'identificazione delle vittime. Più di 20 persone sarebbero ricoverate negli ospedali del Veneto molte delle quali in gravissime condizioni. L'autobus precipitato era un pullman di linea, ma non stava svolgendo un servizio ordinario, bensì un trasporto di turisti da Venezia ad un campeggio nelle vicinanze di Mestre.

A dirlo è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, immediatamente accorso sul posto della vittima. "Parecchie delle vittime erano straniere, abbiamo trovato dei passaporti ucraini - ha detto -. C'erano anche diversi bambini. Molte persone però si sono salvate e stiamo cercando di recuperare le persone rimaste bloccate all'interno del bus".

Le vittime e i feriti sono di varie nazionalità, non solo italiani. Sono state impiegate più di venti ambulanze e decine di soccorritori in azione in mezzo alla folla. L'autobus "era nuovissimo, ad alimentazione ibrida" gasolio-metano e stava trasportando per un servizio "atipico" un gruppo di turisti, molti dei quali stranieri, ad un campeggio di Marghera. Lo ha detto il direttore generale del Comune di Venezia, Morris Cerron. La strada dalla quale il pullman è precipitato è di grande scorrimento. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava andando piano e avrebbe iniziato a sbandare per poi rovesciarsi. L'ipotesi è il malore del conducente.