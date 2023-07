Rissa a coltellate a Venezia: tre feriti, uno è grave

Venezia, 30 luglio 2023 - Rissa a coltellate oggi in piazzale Roma a Venezia. Tre giovani stranieri sono rimasti feriti a coltellate nello scontro con tre bengalesi. Pare che gli aggressori siano stati fermati e portati in questura. Dei tre feriti (due tunisini e un bengalese), uno è in gravi condizioni e sono stati ricoverati tutti all'ospedale all'Angelo di Mestre. Tutto ancora da chiarire i contorni della vicenda che ha visto intervenire sul piazzale, che dista un centinaio di metri dalla sede della Questura, tre pattuglie delle volanti. Sembrerebbe che due tunisini e un kossovaro avessero avuto un battibecco piuttosto energico con un tassista al quale avevano chiesto un passaggio che è stato loro negato perché già impegnato con altri due clienti. I tre aggressori si sarebbero avvicinati e i toni tra i due gruppi di stranieri si sono fatti particolarmente accessi e la situazione è degenerata. Un tunisino è stato colpito con tre coltellate, di cui una al collo e è ancora in prognosi riservata. L'altro connazionale è stato giudicato guaribile in 30 giorni, più lievi invece le ferite di uno dei bengalesi. La polizia sta ultimando gli accertamenti per chiarire la vicenda il cui rapporto sarà inviato alla magistratura lagunare.