San Donà di Piave, 85enne per 10 ore al pronto soccorso: "Mandatemi a morire a casa"

Pronto soccorso (immagini di repertorio)

San Donà di Piave (Venezia), 9 gennaio 2023 - "Dieci ore in astanteria all'ospedale di San Donà di Piave, a 85 anni e con una diagnosi di polmonite bilaterale. Si tratta di una vicenda allucinante, accaduta il 4 gennaio scorso, che intendo far approdare in Consiglio regionale" con un'interrogazione a risposta immediata per capire cosa intenda fare la Giunta Zaia per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Erika Baldin

"Ciò che sconcerta è che la signora è stata 'parcheggiata' da mezzogiorno alle 22, addirittura negandole l'acqua per lenire la tosse, come dimenticata per via del troppo lavoro in carico allo stesso personale sanitario. Turni anche di dieci ore, riferisce la famiglia che ha incontrato gli stessi medici all'entrata e all'uscita dal plesso ospedaliero", dice la capo gruppo.

E allora per Baldin, "non bastano le scuse all'anziana sfinita, che ha chiesto di essere mandata 'a morire a casa', dove per fortuna si sta riprendendo grazie al supporto del proprio medico di medicina generale".

Il M5s torna quindi alla carica sulla carenza di personale con le Ulss costrette "a ricorrere a medici, infermieri e operatori socio-sanitari forniti da cooperative private a prezzi esorbitanti. Ha ragione la famiglia, questa non è l'eccellenza di cui la maggioranza si pavoneggia: i medici non hanno colpa, è l'intero sistema sanitario del Veneto che va rivisto".

Per il M5s, in Veneto la sanità pubblica di prossimità "deve tornare prioritaria, impedendo la fuga dei medici e l'espansione strisciante del privato, spesso non convenzionato. Non è solo la questione di eliminare il numero chiuso dalle Facoltà di medicina: le verifiche che l'Ulss ha promesso non cancellano la necessità di assunzioni immediate, al di là dell'impiego degli specializzandi e di una continuità assistenziale da ristrutturare".