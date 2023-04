Sottomarina, la spiaggia dove ci si abbronza più velocemente: ecco perché

Venezia, 5 aprile 2023 - La spiaggia dove ci si abbronza di più? Quella di Sottomarina di Chioggia, in Veneto, lunga ben 9 chilometri, lunga una striscia di territorio che, con Chioggia, forma una penisola. Non è solo una 'trovata pubblicitaria'. La rinomata località balneare, infatti, è dotata di una sabbia molto particolare, costituita da rocce dolomitiche di quarzo, minerali ferrosi ed elementi micacei (minerali simili alla mica) che rendono più intensa l’azione del sole per un’abbronzatura più veloce.

Pelle abbronzata e con una tonalità particolare

Non si tratta, comunque, solo di una maggiore rapidità nel prendere la tintarella: i riverberi degli elementi presenti nella sabbia danno anche una doratura particolare a chi ama prendere il sole. Anche se, ovviamente, molto dipende poi dal tipo di pelle e, perché no, di creme solari. La zona, inoltre, è ricca di iodio e sempre abbastanza ventilata e anche questo aiuta i più fanatici dell'abbronzatura a 'resistere' al sole.

Giro d’Italia in Veneto: tappa anche al mare

Anticamente Sottomarina di Chioggia si chiamava Clodia Minor (Chioggia minore) ed era abitata solo nella zona oggi chiamata “Marina Vècia”; distrutta nella “Guerra di Chioggia” e abbandonata per un paio di secoli, oggi è una località ricca di attrattive turistiche, attrezzature e locali e tra l'altro si trova a 'pochi passi' (ci si può arrivare a piedi, o in bicicletta), da Chioggia, la piccola Venezia, con i suoi caratteristici canali.