Tragedia alla festa del Redentore di Venezia: muore ragazzo di 28 anni cadendo dalla barca

Venezia, 16 luglio 2023 - La tragedia alla fine della notte della festa del Redentore, quella più amata dai veneziani e tanto gettonata anche tra i turisti: un ragazzo di 28 anni di di Cavallino-Treporti (un Comune nella provincia di Venezia) è morto proprio al termine dello spettacolo dei fuochi d'artificio.

Il giovane si trovava alla guida di un barchino, assieme ad altre due amiche, quando il mezzo navale ha urtato una briccola ( i pali di legno che circondano la laguna veneziana): il giovane è stato sbalzato in acqua e non è più riemerso.

Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Illese le due ragazze. L'incidente è accaduto nel canale tra l'isola di San Giorgio e quella di San Servolo, davanti al bacino San Marco.

Sul posto sono giunti subito i mezzi di soccorso tra cui la motobarca di Marittima, due autopompe lagunari una moto d'acqua dei vigili del fuoco e i sommozzatori che erano di servizio alla manifestazione che hanno subito dato il via alle ricerche di superficie e sotto acqua. Dopo una breve ricerca subacquea, i sommozzatori hanno trovato sul fondo il corpo privo di vita del giovane, come accertato dal personale del Suem. Sul posto anche l'imbarcazione della polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il cordoglio del sindaco: un minuto di silenzio

“Ci stringiamo tutti alla sua famiglia e agli affetti più cari. Purtroppo è un’altra giovane vita spezzata all’improvviso – scrive il sindaco Luigi Brugnaro -. Era stata una giornata di festa, con lo spettacolo pirotecnico che aveva illuminato la ‘notte famosissima’. Nella fase di esodo, che stava proseguendo regolarmente, è arrivata questa triste notizia. Ringrazio i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, i sanitari e tutti coloro che si sono subito attivati per le ricerche e per soccorrere gli altri componenti dell’equipaggio dell’imbarcazione. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. In sua memoria, come Comune, abbiamo deciso che prima delle Regate del Redentore, che si svolgeranno nel pomeriggio nel canale della Giudecca, osserveremo un minuto di silenzio".