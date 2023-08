Tromba d’aria a Jesolo, devastati 80 metri di spiaggia in zona Pineta: ombrelloni e sdraio spazzati via

Jesolo (Venezia), 30 agosto 2023 – Prosegue la conta dei danni a Jesolo provocati dalla tromba d’aria che nella notte di martedì si è abbattuta sulla spiaggia nella zona Pineta di Jesolo, in prossimità dello spazio dello stabilimento balneare Riviera Levante. Devastati circa 80 metri di spiaggia con danni alle attrezzature del lido scaraventate in aria per decine di metri. L’evento è accaduto verso le 3 e nessuna persona è rimasta coinvolta.

La tromba d’aria

Si è trattato di un fenomeno atmosferico durato pochi secondi ma di una violenza devastante come si intravede da alcune telecamere di videosorveglianza installate in prossimità della spiaggia. Attorno alle 3 di notte, per circa una decina di secondi, violente raffiche causate da un vortice marino hanno compito un'area di 80 metri lungo la spiaggia, distruggendo tutto ciò che hanno incontrato. In particolare è stato colpito lo stabilimento balneare Riviera Levante con 120 piazzole, dove ombrelloni e sdraio sono stati scaraventati a decine di metri di distanza, verso il campo e la pineta. È ancora in corso la stima dei danni.