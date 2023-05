Venezia, trovata mina della II guerra mondiale a Forte Marghera

Mestre (Venezia), 8 maggio 2023 - Il residuo bellico risalente al secondo conflitto mondiale è stato trovato a Mestre. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Mestre che in accordo con la Prefettura di Venezia, hanno fatto intervenire gli artificieri dell'8 Rgt. Genio Guastatori Paracadutisti «Folgore» di Legnago.

Le operazioni di disinnesco verranno effettuate nella giornata di domani martedì 9 maggio L'ordigno, consistente in una mina anticarro, è stato posto in sicurezza e sarà garantito un presidio fisso delle Forze dell'Ordine per la vigilanza dell'area. Il prefetto Michele di Bari ringrazia le Forze di Polizia e i vigili di Venezia per la collaborazione.

La mina anticarro di forma circolare, del diametro di circa 20 centimetri è stata rinvenuta domenica a Forte Marghera, durante lo svolgimento del "Venezia Comics", festival del fumetto e della cultura pop della città. Ad accorgersi dell'ordigno sarebbe stato un passante che ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine.