Venezia, 400 teglie per il record mondiale di cozze gratinate: anticipazioni e programma

Venezia, 4 luglio 2023 - Cento tavoli con 400 teglie di cozze gratinate per un record mondiale. Ad annunciarlo questa mattina a Ca’ Farsetti il Gruppo Bevanda Malamocco APS, promotore dell’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale, nel palinsesto de ‘Le Città in Festa 2023’, da Vela e numerosi sponsor e presentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza del vicesindaco Andrea Tomaello e degli assessori Michele Zuin e Paola Mar. Nella serata di sabato 22 luglio, lungo il Rio Terà di Malamocco, verranno allestiti 100 tavoli della lunghezza di 2 metri ciascuno dove saranno esposte 400 teglie da forno. In ciascuna di esse verranno posizionate 50 cozze, per un totale di 20mila cozze gratinate corrispondenti ad oltre 16 quintali di peso. Il traguardo, che verrà certificato da un giudice del Guinness World Records, sarà il risultato del lavoro e della collaborazione dell’intera popolazione delle isole del Lido e di Pellestrina, per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Una macchina organizzativa iniziata da tempo in cui ai volontari che si sono resi disponibili alla gratinatura nel proprio forno domestico delle cozze, si aggiungeranno quelli impegnati nell’allestimento degli stand, alla vigilanza, oltre all’aiuto della Protezione civile.

"Obiettivo ambizioso”

“Un obiettivo ambizioso – hanno dichiarato gli organizzatori – nato nel 2019, poi sospeso a causa della pandemia, che ora vogliamo condividere con le associazioni dell’Antico Borgo, prima fra tutti il Comitato Festeggiamenti Malamocco, con altre venti associazioni di Lido e Pellestrina e con tutti i cittadini che ci daranno una mano. Un ringraziamento particolare all’azienda Mitilla di Pellestrina che offrirà i molluschi, classificati da Forbes tra le 100 eccellenze italiane”. L’assessore Michele Zuin ha sottolineato: “E’ un’iniziativa molto particolare e realizzarla con un prodotto ‘nostrano’, coinvolgendo le comunità di Lido e Pellestrina, ci rende particolarmente orgogliosi”. L’assessore Paola Mar, invece ha aggiunto come: “Le parole chiave di questa iniziativa sono ‘prodotto’ e ‘associazionismo’, rimarcando la capacità delle realtà associative del territorio di lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune”. Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco Andrea Tomaello, per la capacità dimostrata dagli organizzatori di coinvolgere l’intera città. L’evento, se riuscirà, rimarrà scritto nella storia dei Guinness World Records e darà visibilità alle specificità del nostro territorio”.

Il programma dell’evento

Associazioni sportive, culturali e intere famiglie stanno dando la loro volontaria adesione per la cottura delle cozze e chi volesse partecipare e condividere questo successo mondiale (in forma completamente gratuita), può telefonare o inviare un messaggio al numero 3491744131 attraverso cui verranno fornite tutte le istruzioni utili per partecipare al record che verrà certificato in loco dal Giudice Ufficiale della Guinness World Records di Londra, Lorenzo Veltri, durante la serata del 22 luglio. Le cozze e il loro contenuto verranno preparati e forniti dal Gruppo Bevanda Malamocco APS e consegnate ai partecipanti per la cottura e gratinatura finale.

Al mattino, di sabato 22 luglio, i volontari ritireranno a Malamocco la vaschetta in alluminio contenente le 50 cozze assieme all’etichetta nominativa (da apporre alla teglia a fine cottura) con numero di tavolo e postazione. La cottura delle cozze dovrà avvenire nel forno tradizionale domestico, su teglia modello ‘leccarda’, a 180 gradi per 15 minuti e, una volta raffreddate, riportate nel pomeriggio stesso presso il punto di raccolta che verrà comunicato a ridosso dell’evento. A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo dell’evento. La giornata del record verrà preceduta dalla serata di venerdì 21 denominata ‘aspettando il record’, con il concerto di Sir Oliver Skardy & I Fatti quotidiani. Mentre sabato 22 luglio, giorno del record, si terrà per tutta la serata lo spettacolo di Radio Piterpan ‘impatto’. Durante la due giorni sarà aperto uno stand con vendita di piatti gastronomici a base di cozze.