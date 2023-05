Venezia, stasera “marea sostenuta”; domani forse in azione il Mose

Venezia, 15 maggio 2023 - Già da questa sera di lunedì 15 maggio il Centra Maree di Venezia, prevede una "marea sostenuta". Il culmine sarà raggiunto martedì 16 maggio, alle 21.40, quando sono previsti 115 centimetri, con la possibile attivazione del sistema difensivo del Mose. Il centro ricorda che dal primo maggio, terminata la cosiddetta "stagione mareale", viene sospeso il servizio di posa passerelle in caso di alta marea. Il servizio riprenderà, come di consueto, il 15 settembre 2023. Ed anche che il sistema acustico in caso Alta Marea (sirena) di S.Geremia a Venezia è al momento fuori uso per un restauro conservativo del campanile.