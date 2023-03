Venezia, corteo anarchici oggi: città blindata, 700 agenti schierati

Venezia blindata per una manifestazione non autorizzata degli anarchici

Venezia, 25 marzo 2023 - Venezia blindata oggi per una manifestazione non autorizzata degli anarchici attesa per la 15 in Campo Santa Margherita: in arrivo 200 attivisti anche da oltre confine. Ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro e 700 uomini delle forze dell'ordine che presidiano dal primo mattino sono le misure messe in atto per evitare disordini.

Per tutta la notte sono proseguiti i controlli mirati sugli arrivi nella città lagunare, sia sul Ponte della libertà che in stazione. Al momento nessuna persona è stata respinta. Lunghe code di auto lungo il ponte che collega la città storica alla terraferma si erano formate già ieri sera.

Saracinesche chiuse

Per il momento la situazione è tranquilla, sebbene forze dell'ordine si siano registrate anche nelle vie di accesso periferiche alla città, come il varco portuale di Sant'Andrea. Anche all'imbocco del ponte della Libertà, unico punto di entrata a

Venezia oltre all'acqua, c'era un posto di blocco con sei veicoli di polizia e carabinieri che verificavano gia' da ieri chi si dirigesse verso piazzale Roma. La tensione sta salendo e i negozianti di campo Santa Margherita, dove potrebbe esser "tollerato" l'arrivo degli anarchici hanno già chiuso le saracinesche.

Il piano di sicurezza

A Venezia è alta la tensione per il possibile arrivo di gruppi anarchici, anche da fuori Italia. Per questo il piano di sicurezza elaborato nei giorni scorsi prevede di 'chiudere’ i manifestanti nel campo, bloccando ogni via di accesso. La manifestazione è stata organizzata in solidarietà con Juan Antonio Sorreche Fernandez, il cittadino spagnolo condannato in primo grado a 28 anni dal Tribunale di Treviso ora al 41 bis, per l'attentato dinamitardo compiuto nel 2018 contro il K3, la sede di Villorba della Lega trevigiana.

Volantini anarchici sparsi per la città

Volantini che chiamano al raduno di oggi a Venezia per l'annunciato corteo anarchico sono apparsi da ieri in città affissi sui muri di alcune calli. Il testo incrocia più temi: dal conflitto russo-ucraino, alla vicenda di Alfredo Cospito. L'anarchico spagnolo per cui è annunciata la protesta è stato condannato in primo grado a 28 anni di reclusione in regime di 41 bis come mente e braccio esecutivo dell'attentato al K3, sede della Lega Nord di Villorba, avvenuto nell'agosto 2018. "Un compagno seppellito vivo in regime di 41 bis - recita tra l'altro il volantino - altri compagni e compagne di fatto condannati al carcere a vita. Sono i riflessi interni di una condizione riassumibile in tre parole: siamo in guerra".

L'ordinanza di Brugnaro

Via plateatici e bancarelle, e cestini delle immondizie sigillati oggi nella zona di Campo Santa Margherita a Venezia, dove è in programma una manifestazione non autorizzata con "soggetti dell'area anarchica provenienti dalle regioni del Nord-Est e da paesi europei" in vista del processo di Appello a un cittadino spagnolo, che si terrà il prossimo 29 marzo nell'aula bunker di Mestre.

Si nell'ordinanza firmata dal sindaco di Venezia, Brugnaro, a seguito "dell'esito delle recenti analoghe manifestazioni che si sono svolte in varie città italiane e le ricadute sull'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, considerato che la città di Venezia è stata riconosciuta dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità".

Dalle ore 6:00 di sabato 25 marzo e fino alla dichiarazione di "cessata esigenza" della Pubblica Sicurezza, i plateatici presenti in campo Santa Margherita e nelle aree vicine dovranno essere chiusi e ritirati, in modo tale che non rimangano sedie, tavolini o altri arredi sul suolo pubblico; le attività di commercio ambulante dovranno chiudere e ritirare le attrezzature. Il provvedimento, inoltre, prevede la rimozione o il sigillo da parte della multiutility Veritas dei cestini dei rifiuti. "La Polizia locale - si legge infine nell'ordinanza - avrà la facoltà di interdire l'accesso alla zona di Campo Santa Margherita ed ad ogni altro campo, calle e ponte, garantendo in ogni caso, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle abitazioni private ubicate all'interno dell'area oggetto di limitazioni, e di deviare il traffico pedonale e acqueo su percorsi alternativi".