Venezia, tenta di evadere gettandosi in un canale: anche i poliziotti si tuffano in acqua e lo riprendono

Venezia, 19 luglio 2023 – Si è divincolato dagli agenti di scorta e si è gettato in un canale a Venezia, non lontano dal tribunale. Ma anche i poliziotti si sono tuffati in acqua e l’hanno ripreso. È il tentativo di evasione accaduto questa mattina quando un detenuto di origine romena ha provato a fuggire mentre veniva trasferito dalla Casa circondariale di Belluno al Tribunale di Venezia per un'udienza. Nel tragitto ha tentato la fuga lanciandosi in un canale ma è stato ripescato dalla Polizia penitenziaria di scorta: gli agenti di scorta infatti si sono tuffati in acqua e l'hanno riacciuffato.

“Polizia penitenziaria professionale ed audace”

"Ancora una volta – ha commentato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria – è la Polizia penitenziaria, con la professionalità, l'inventiva, l'audacia e l'abnegazione che la contraddistingue, a mettere una pezza sulle falle di un sistema carcerario alla deriva e che, è proprio il caso di dire, fa acqua da tutte le parti. Rivolgiamo il nostro plauso e i ringraziamenti ai colleghi che hanno impedito l'evasione, che meritano anche un riconoscimento formale”.