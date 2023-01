Venezia incidente, auto contromano alla rotonda della Tangenziale di Mestre: un morto

Scontro frontale, soccorsi (immagini di repertorio)

Venezia, 13 gennaio 2023 - L'auto è entrata in contromano nella rotatoria a Marghera provocando l'incidente frontale: morto il conducente, un uomo di 47 anni di Cavallino Treporti. E’ accaduto alle 1.15 di questa notte tra il 12 e il 13 gennaio. L'uomo è deceduto dopo che il veicolo su cui vaggiava, entrato contromano nella Tangenziale di Mestre provenendo dalla Ss 309 Romea, si è scontrato frontalmente con un'altra vettura per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem-118, i Vigili del fuoco, la Polizia stradale di Venezia e il personale di Concessioni Autostradali Venete, con gli Ausiliari della viabilità e i coordinatori del Centro operativo di Mestre. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il personale medico ha dovuto constatare il decesso dell'uomo al volante dell'auto contromano. Trasferito in ospedale il conducente dell'altra vettura, un giovane di 28 anni, suo malgrado coinvolto nel frontale. La dinamica e le cause dell'accaduto sono al vaglio della Polstrada.