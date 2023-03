Venezia, medico di base condannato per abusi: i pazienti lo rifiutano

Medico di base

Venezia, 16 marzo 2023 - Un medico di base sostitutivo, arrestato anni fa per presunti abusi sessuali a Treviso, è stato rifiutato dai pazienti, che hanno aperto contro di lui una campagna via social.

La vicenda è pubblicata oggi sulla stampa locale. Il dottore, che presta servizio nel Litorale veneziano, ha temporaneamente sostituito un collega di Cavallino Treporti nella Città metropolitana di Venezia, assente per malattia.





Era stato arrestato per fatti che risalgono al 2007, quando esercitava nel Trevigiano, ed è stato condannato in secondo grado. Sui social i pazienti di Cavallino Treporti hanno iniziato a pubblicare messaggi in cui affermano che si rifiutano di farsi visitare dal sostituto, in servizio da circa una settimana, e hanno ripercorso la sua vicenda giudiziaria e umana.

Il direttore generale dell'Ulss 4 del Veneto orientale, Mauro Filippi, ha dichiarato che il medico non è stato incaricato dall'azienda sanitaria ma ha agito in autonomia, secondo la procedura dei medici di medicina generale, nel cui albo il professionista risulta ancora iscritto regolarmente.