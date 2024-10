Venezia, scoperta una serra di cannabis sul terrazzo

Venezia, 10 ottobre 2024 – Una serra di cannabis sul terrazzo. È una scoperta che ha dell’incredibile, un altro caso di produzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella mattinata di giovedì scorso, infatti, i militari della compagnia di Chioggia, in coordinamento con la locale Sezione Operativa Navale, hanno denunciato un uomo di nazionalità italiana, già con precedenti, per produzione e detenzione di stupefacente. L’uomo aveva allestito una vera e propria piantagione di cannabis in casa.

I finanzieri, durante una perquisizione nella sua abitazione a ridosso della spiaggia di Sottomarina, hanno scoperto un intero terrazzo, sporgente dalla facciata dell’edificio, utilizzato per la coltivazione di piante di canapa sativa, ritrovate in perfetto stato e ricche di infiorescenze.

l sistema di coltivazione ideato permetteva alle piante di beneficiare della luce del sole, rimanendo nello stesso tempo completamente nascoste alla vista dei passanti e dei vicini.

Scoperto dalle fiamme gialle anche il particolareggiato sistema di irrigazione, sono stateinoltre sequestrate delle dosi di marijuana essiccata, hashish, denaro contante, bilance ed altri strumenti utilizzati per la coltivazione e lo spaccio della sostanza. Il responsabile, originario della città, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.