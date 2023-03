Venezia, tuffo in laguna dal ponte, Daspo di 48 ore; Brugnaro: "Chiedo poteri penali"

Venezia tuffo in laguna dal ponte dell'Accademia

Venezia, 14 agosto 2021 - Turisti che si tuffano in laguna dai ponti della città: il sindaco Luigi Brugnaro invoca poteri penali.

Ancora tuffi dai ponti di Venezia: poco prima delle 4 di questa mattina un cittadino australiano di 33 anni si è tuffato dal Ponte dell'Accademia.

Lo rende noto il Comando della Polizia locale. L'uomo infatti è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed è stato immediatamente fermato da una pattuglia della Polizia locale. Il turista è stato sanzionato ai sensi del Regolamento di Sicurezza Urbana per il divieto di tuffarsi (450 euro) ed è stato imposto un Daspo, ordine di allontanamento della durata di 48 ore. L'uomo inoltre è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 1231 del Codice della Navigazione per l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione, messa in pericolo dal suo comportamento.

L'appello del sindaco: "Poteri penali"

"Chiedo i poteri penali al giudice di pace fino a 10 giorni di cella di sicurezza": lo sollecita su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sul caso del turista sorpreso a tuffarsi alle 4 di notte dal Ponte dell'Accademia. L'uomo è stato individuato dalla Polizia locale, denunciato e allontanato dalla città. "Di più non possiamo fare - conclude Brugnaro - abbiamo le mani legate".

