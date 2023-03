Nasce la Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rovigo: prima in Italia

I sindaci coinvolti nella Zls nell'ultimo incontro con Confindustria Venezia-Rovigo

Venezia, 24 marzo 2023 - “Dopo un lungo percorso, durato oltre due anni, è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della Zona Logistica Semplificata per il Veneto. Un risultato al quale abbiamo lavorato da tempo, che ora apre una nuova prospettiva per questo territorio della nostra Regione”. Sono le parole del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che annuncia il decreto firmato dal Governo.

La legge n. 205 del 2017, oltre a prevedere benefici fiscali, altre agevolazioni e semplificazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che contribuiranno nella Zls, prevede che possano fruire del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi. Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nelle aree della Zls ammissibili agli aiuti a finalità regionale, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per i grandi. “Si tratta di un ulteriore passo importante verso la piena operatività della Zls del Veneto - sottolinea il presidente Zaia - un percorso che ha richiesto un forte impegno da parte della Regione. Sono orgoglioso di questo ulteriore risultato, che il Veneto aspettava da tempo. La Zls Porto di Venezia – Rodigino rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo regionale”.

Il percorso verso la nascita della Zls ha coinvolto in questi due anni Regione, Comuni, Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, Autorità Portuale, Città metropolitana di Venezia, Provincia di Rovigo, principali associazioni di categoria e associazioni sindacali attive sul territorio. La Zls comprende diversi Comuni della Provincia di Rovigo, che sono Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara, oltre a quelli del comparto veneziano Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, zona portuale e Tronchetto nel Comune di Venezia.

“È stato fatto un intenso lavoro - continua il presidente Zaia- che ha tenuto conto dei contributi di tutti e che ha permesso di condividere oggi questo importante traguardo. ” Il prossimo passo sarà quello di riprendere l'iter che porterà all'adozione del Dpcm che disciplina il funzionamento e la governance delle zone logistiche semplificate al fine di consentire in tempi rapidi l'insediamento del Comitato d'indirizzo, l'organo politico ed amministrativo della Zls. Ad esso spetterà il compito di assicurare gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella Zls veneta, nonché la promozione dell'area verso i potenziali investitori internazionali.

"L'obiettivo- commenta l'assessore allo sviluppo economico, energia e legge speciale per Venezia, Roberto Marcato - è quello di attrarre investimenti, attraverso una drastica semplificazione amministrativa e la possibilità di accedere al credito d'imposta, oltre che ad un piano di interventi regionali finanziati con le risorse del programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Pr Fesr) 2021-2027. La Zls rappresenta - conclude l'assessore - un progetto sul quale credo fortemente, un progetto che è stato portato avanti con l'obiettivo di dare al Veneto uno strumento in grado di fungere da volano di sviluppo per tutta l'economia regionale”.