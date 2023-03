Bebe Vio si sposa? Lo scoop: con chi e quando, cosa sappiamo

Venezia, 9 marzo 2023 – A poche ore dalle prime indiscrezioni e già il popolo del web è in delirio. Bebe Vio si sposa? A diffondere la notizia alcuni magazine, a partire dal settimanale Chi. Pare che alcuni amici cari alla coppia abbia parlato di un matrimonio imminente tra la schermitrice di Venezia e lo sportivo Gianmarco Viscio.

Bebe Vio e il matrimonio: cosa sappiamo

Sappiamo tutti chi è Bebe Vio. Classe 1997, Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis è fiorettista, campionessa paraolimpica di scherma mondiale ed europea. La sua storia sportiva è anche il riflesso della sua vita di tutti i giorni, che l’ha resa una vera combattente anche al di fuori della pedana.

All’età di soli 11 anni, infatti, la futura campionessa di fioretto individuale è stata colpita da una meningite, che l’ha costretta all’amputazione degli arti. Ma la malattia non l’ha certo fermata; e con protesi progettata per sostenere il fioretto agonistico, Bebe Vio ha superato ogni ostacolo diventando campionessa nella sua categoria. Divenuta testimonial per la sua forza e tenacia, di lei si sa molto, dicevamo.

Ma sappiamo poco della sua vita privata. Già, perché la campionessa preserva molto la sua sfera intima, a partire da quella sentimentale. Del suo fidanzamento con Gianmarco Viscio lo abbiamo saputo dopo che i due sono stati paparazzati durante un aperitivo romano piuttosto intimo, lo scorso settembre. I due sono stati fotografati in un localetto lungo il Tevere, nella cornice romantica del The First Musica tra baci e abbracci, nella calda cornice delle imminenti ottobrate romane.

Bebe Vio fidanzato: chi è

Gianmarco Viscio ha 30 anni ed è uno sportivo. È infatti un giocatore di calcio a 8 e che ha giocato nella serie B. Non sappiamo molto, se non che da vero sportivo può vantare un fisico scultorio e che, amando e professando lo sport, deve avere molti punti in comune con Bebe.

Quando si sposano

È ancora un po’ presto per la data delle nozze, considerando che al momento il matrimonio di Bebe Vio è una semplice indiscrezione. Tuttavia, la coppia non ha ancora confermato o smentito la notizia che sta circolando sul web.

Del resto, la stessa Beatrice non ha mai ufficializzato la sua storia con Gianmarco sui social. Tra i vari rumors, c’è chi ipotizza il 2024. Ma il futuro è tutto da vedere. Intanto ci godiamo la nostra Bebe sportiva.

Bebe Vio torna in gara

Dopo essersi aggiudicata l’oro alle paralimpiadi di Tokyo 2020, la schermitrice ha subito diversi interventi alla spalla destra, al gomito sinistro e alle anche. Ma Bebe, con un video sui social, ha rassicurato i suoi fan spiegando i suoi problemi di salute e di come sta reagendo, dimostrandosi come sempre una forza della natura. E a quanto detto nel video, torna a fare i primi match.

Prossimi obiettivi: Parigi 2024 e laurearsi a maggio in Comunicazione e Relazioni internazionali alla John Cabot University di Roma. Già, perché lo studio resta importante per la campionessa, che in una storia Instagram condivide le intense sedute di scrittura della tesi. In attesa di conoscere eventuali sviluppi, non possiamo che augurarle un grande in bocca al lupo per le prossime sfide.