Campiello 2023, trionfa Benedetta Tobagi: “Lo dedico alle donne che resistono"

Venezia, 17 settembre 2023 – “Mai girarsi dall’altra parte. L’antifascismo è un valore vitale”. È Benedetta Tobagi la vincitrice del Premio Campiello 2023 con il suo ultimo libro ‘La Resistenza delle donne’ uscito per Einaudi. Con 90 voti, la giuria dei Letterati – presieduta per il terzo anno consecutivo da Walter Veltroni – e dei Lettori (300 in tutta Italia) hanno premiato questa storia partigiana vista con gli occhi (e la partecipazione attiva) di un protagonismo tutto al femminile. Una narrazione corale ricostruita attraverso decine di archivi.

“Sono stata travolta da queste donne, dedico il premio alla loro memoria. Alle donne che non si sono girate dall’altra parte né ieri né oggi. E a tutte le donne del mondo che resistono e fanno sentire la propria voce”, ha detto emozionata Benedetta Tobagi, che ieri sera è salita sul palco della Fenice di Venezia per ritirare l’ambitissimo e prestigioso premio letterario, giunto alla 61esima edizione.

Menzione speciale per la scrittrice e sceneggiatrice Ada d’Adamo – scomparsa lo scorso aprile per un tumore al seno a soli 55 anni – vincitrice con un’assegnazione postuma del Premio Strega di quest’anno con il libro ‘Come d’aria’.

Standing ovation nel corso della serata per la 92enne Edith Bruck, Premio Campiello alla Carriera. “Papa Francesco, che mi è venuto a trovare e ho visto diverse volte, mi ha detto una goccia di bene in questo mare nero può fare tanto. Io ho risposto: ho fatto una pozzanghera”, ha raccontato la scrittrice e regista di origine ungherese, sopravvissuta alla Shoah.

Omaggio a Michela Murgia, morta il 10 agosto 2023, con immagini di quando vinse il Campiello nel 2010 con ‘Accabadora’. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera al ‘Gran Teatro La Fenice’ di Venezia, con la conduzione di Francesca Fialdini coadiuvata da Lodo Guenzi, leader del gruppo musicale ‘Lo Stato sociale’.

Benedetta Tobagi durante la premiazione del Campiello 2023

Il libro vincitore ridà voce e volto a una “metà della Storia partigiana” a lungo tenuta sotto silenzio, scritta partendo dalle fotografie raccolte in decine di archivi. "Ho voluto scrivere un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne", ha commentato Benedetta Tobagi al ritiro del premio, piangendo per l’emozione.

"Durante la scrittura di questo libro – ha detto la scrittrice – sono stata travolta come un fiume dalle storie di queste donne formidabili, che mi hanno portato a spalla e scagliato fino a qui. Sono storie di donne straordinarie che hanno combattuto. Voglio dedicare il premio a queste donne che non si sono girate dall'altra parte e a tutte le persone che oggi non si girano dall'altra parte e che accolgono anche chi viene in cerca di un futuro, che cercano di contrastare la ferocia e la diseguaglianza che ci sono”.

E ancora “lo voglio dedicare a tutte le donne che resistono ovunque nel mondo, nei contesti pubblici e privati, politici e di lavoro, e che cercano di far sentire la loro voce e quella delle altre", ha aggiunto.

Fondato nel 1962 da un gruppo di industriali veneti, il Premio Campiello è diventato negli anni un punto di riferimento importante per autori, case editrici e lettori. Oltre alla sezione principale per i big – vinta quest’anno da Benedetta Tobagi, figlia del giornalista Walter, assassinato con un attentato terroristico nel 1980 a Milano – sono diversi i premi assegnati dalla giuria di esperti letterati.

Benedetta Tobagi ha ricevuto 90 voti sui 288 giunti dalla Giuria Popolare, composta da 300 lettori anonimi. A consegnare l’ambita ‘vera da pozzo’, il trofeo del Premio, è stato Enrico Carraro, presidente della fondazione ‘Il Campiello’ e di Confindustria Veneto. Al secondo posto si è classificata Silvia Ballestra con ‘La Sibilla. Vita di Joyce Lussu’ (Laterza) con 80 voti, terza la scrittrice Marta Cai con ‘Centomilioni’ (Einaudi) con 57 voti.

Al quarto posto è arrivato Tommaso Pincio con ‘Diario di un'estate marziana’ (Giulio Perrone Editore) con 46 voti, al quinto Filippo Tuena con ‘In cerca di Pan’ (Nottetempo) con 13 voti. Due le schede bianche.

Oltre alla sezione principale assegnata ieri sera a Bendetta Tobagi, il Campiello si articola in diversi premi letterari tra cui Campiello Junior e il Campiello Natura Venice Garden Foundation. Ecco gli altri vincitori: