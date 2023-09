Leonardo Maria Del Vecchio a Venezia: sul red carpet di amfAR con Jessica e il figlio Roman

Tra look sfavillanti e una cascata di glamour, apparizione a sorpresa di Leonardo Maria Del Vecchio al gran galà dell’amfAR. Elegantissimo, il manager edere del patron di Luxottica è arrivato al prestigioso evento di Venezia – la serata di beneficenza per la ricerca sull'Aids, organizzata dalla no-profit amfAR durante la Mostra del cinema: raccolti 2 milioni di dollari – al fianco della sua promessa sposa Jessica Michel Serfaty.

Ma non solo: con loro c’era anche Roman, il figlio 15enne della modella australiana, nato nel 2008 dal precedente matrimonio. Un quadretto perfetto della famiglia felice, insomma: una prima uscita insieme come banco di prova del futuro matrimonio.

Il look della coppia

Reduci di una vacanza in yacht sulla Costiera Amalfitana, la coppia ha calcato il red carpet più innamorata che mai ed entrambi elegantissimi. Leonardo da sempre sostenitore della beneficenza legata alla ricerca contro l’Aids, vestiva un completo doppiopetto in leggera nuance grigia con revers chiari. Bianca la camicia, lasciata slacciata. Uno stile fresco, ma sempre impeccabile nel suo look studiatissimo.

Uno scollatissimo e sexy abito nero di pizzo per Jessica Michel. L’influencer ha sfoggiato il classico look total black, sottolineando tutta la sua sensualità e perfezione. D’altronde Jessica, nel 2012 era arrivata quinta al concorso di bellezza America’s Next Top Model.

Jessica si è sposata giovanissima. Aveva solo 16 anni quando si è innamorata di un ragazzo di Little Rock, Ididia Serfaty, di cui ha conservato il cognome. Subito sono convolati a nozze e nello stesso anno è nato Roman. Era il 2008, poi tra i giovanissimi genitori qualcosa si è incrinato e la loro storia è finita. “Mia moglie ha abbandonato me e nostro figlio Roman per cercar fortuna a Los Angeles”, aveva detto Ididia al Daily Mail nel 2016. Ai tempi Jessica aveva una relazione con Niall Horan degli One Direction.

Accuse che la modella aveva rispedito al mittente. “Non voglio che la gente pensi che non sono coinvolta nella vita di mio figlio Roman: gli spedisco dei libri, e me ne compro anche io una copia, così possiamo leggerli insieme su FaceTime”, aveva risposto ai tempi Jesica.