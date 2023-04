Via Querinissima proposta in Europa. Da Creta alla Norvegia fino a Venezia

Venezia, 8 aprile 2023 - Creare il primo percorso culturale candidato al riconoscimento ufficiale del Consiglio d'Europa che si sviluppa sia per rotta marina sia lungo itinerari terrestri, dal Mediterraneo di Creta, al Mare del Nord, fino al ritorno dalla Norvegia a Venezia lungo l'itinerario compiuto tra l'aprile del 1431 e il gennaio 1433 dal mercante veneziano Pietro Querini. È l'iniziativa presentata ieri, venerdì 7 aprile 2023, al Parlamento europeo dall'eurodeputata della Lega Rosanna Conte e promossa dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.

“Uomo cosmopolita”

Conte ha ricordato come Pietro Querini fu "un uomo cosmopolita", che attraverso il suo viaggio è anche "riuscito a riportare un prodotto eccezionale che è quello del "baccalà", lo stoccafisso essiccato scoperto nelle isole norvegesi Lofoten e divenuto poi uno degli alimenti più celebri della cucina veneta. È quindi un'iniziativa "fondamentale, anche da un punto di vista di promozione turistica, perché noi siamo qui per tutelare e difendere tutti i nostri prodotti, tutto il nostro made in Italy", ha aggiunto la parlamentare europea Conte. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato Ciambetti - è veder approvato quest'anno il nostro progetto dal Consiglio d'Europa come percorso culturale europeo e presentarlo il prossimo anno a Bodo, che sarà capitale europea della cultura 2024".

L'associazione Via Querinissima nata il giugno scorso

L'associazione Via Querinissima è nata lo scorso 22 giugno 2022 a Venezia con lo scopo di dare vita a eventi, approfondimenti e studi per sostenere e promuovere l'itinerario culturale europeo lungo la rotta percorsa da Pietro Querini tra il 1431 e il 1432 narrata nel suo diario manoscritto custodito alla Biblioteca apostolica vaticana. "Un percorso che unisce l'Europa da sud a nord, dal mito alla storia, dalla storia alla cronaca odierna per raccontare, capire e vivere leuropa del presente", afferma il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, tra i promotori delliniziativa.

Chi era Pietro Querini

Il nobiluomo veneziano, originariamente diretto a Bruges per trasportare oltre 800 litri di malvasia da lui prodotta, oltre a legname e spezie, superate varie disavventure, vittima di un naufragio, si salvò grazie ai pescatori dellisola di Rost, al di là del circolo polare artico, hanno spiegato i fondatori dell'associazione. Querini oltre alla straordinaria ospitalità e le singolari abitudini di quel popolo notò, tra l'altro, la tecnica di essiccazione all'aria del baccalà, oggi uno dei simboli della cucina veneta sia nella ricetta vicentina sia nel mantecato veneziano. La sua fu una avventura eccezionale, il cui tratto distintivo fu la solidarietà e l'ospitalità data a chi si trovava in difficoltà: "Il diario di Querini - hanno sottolineato - non è solo il racconto di un naufragio e di una insperata salvezza, ma anche testimonianza quasi antropologica della vita, tradizioni, fede e abitudini di popoli diversi nella prima metà del quattrocento europeo".

I soci fondatori

Soci fondatori dellassociazione sono la regione del Nordland county council (Norvegia), regione del Vasta goteland (Svezia), municipalità di Cadice (Spagna), autorità di Sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia (italia), veneranda confraternita del Baccalà alla vicentina (Italia), pro loco di Sandrigo (Italia), Cers Italia.