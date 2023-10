Scoperto un dipinto di Giovanni Bellini in Croazia: la ‘Madonna col Bambino’, nascosta per secoli sull’Isola di Pag

Venezia, 29 ottobre 2023 – Scoperto un dipinto veneziano in Croazia. L’autore è dell’artista rinascimentale Giovanni Bellini e il quadro ritrovato è la ‘Madonna con Bambino’, una tavola ad olio conservata nel museo dell'abbazia benedettina dell'Isola di Pag. A rintracciare la mano del pittore, nato nel 1430 a Venezia, è stata una ricercatrice dell’Università Ca’ Foscari: la cremonese Beatrice Tanzi.

Gli esperti d’arte si interrogano da tempo sulla mano che dipinse l’opera nel ‘400. Il dipinto venne pubblicato per la prima volta nel 1982 dallo storico dell'arte croato Kruno Prijatelj attribuendolo alla bottega del pittore padovano Francesco Squarcione.

Secondo la ricercatrice cremonese Beatrice Tanzi, il paesaggio collinare della tavola dell'isola di Pag è simile a quello che si vede in altre opere del Bellini: nella ‘Crocifissione" del Museo Correr di Venezia e nella Pietà ‘Vir dolorum’ del Museo Poldi Pezzoli, di Milano.

Anche il volto del bambino richiamerebbe altri dipinti dell’artista veneziano, come la ‘Madonna Fodor’ e la ‘Madonna Davis’, ma anche la ‘Vergine col Bambino’ conservata nel Rijksmuseum di Amsterdam e quella della Gemäldegalerie di Berlino.

Perché un dipinto di Bellini sarebbe finito su un'isola della Croazia, si chiedono gli appassionati d’arte? Forse lo si deve alla diffusione di opere di artisti veneti sulle coste dell'Istria e della Dalmazia all'epoca dominate dalla Repubblica di Venezia.

L'isola di Pag si trova a ridosso di Zara e a 300 km dal Venezia, la città natale di Bellini: ecco dove.

La nuova attribuzione è di Beatrice Tanzi, una ricercatrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia che illustra la sua ipotesi in un articolo pubblicato sul numero di ottobre della rivista mensile storico-artistica britannica ‘The Burlington Magazine’.

La superficie dipinta su una tavola quattrocentesca misura 51x32 centimetri e si trova in uno stato di conservazione precario ma lascia intravedere la presenza di un'opera di alta qualità.

Si tratta di un dipinto pressoché sconosciuto data la sua ubicazione in un luogo appartato e lontano, anche se gli storici dell'arte croati ne discutono da tempo.

"Sebbene il pannello presenti seri problemi di conservazione, in quanto ha subito estese perdite di colore alcune parti, in particolare il Bambino che tiene in mano quello che sembra essere un melograno, sono relativamente intatte e di alta qualità. Nonostante le evidenti abrasioni, il pannello è relativamente immune da ridipinture", spiega la ricercatrice Beatrice Tanzi a proposito della tavola raffigurante la ‘Vergine con Gesù bambino’ conservata nel monastero di Santa Margherita sull'isola dalmata.

L'opera è stata restaurata due volte: negli anni Settanta dall'Istituto croato di conservazione di Spalato e poi nel 2011 prima che la tavola venisse esposta in una mostra di pittura veneziana a Zagabria.