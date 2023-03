Venezia, politiche per la famiglia: San Marco dona 6mila euro a nuovo nato

Politiche attive per le neomamme che lavorano

Venezia, 27 marzo 2023 - Per consentire alla donne di lavorare e ritornare a far crescere la natalità in Italia, servono politiche attive del lavoro e sostegno a mamme e papà. Mentre i governi vanno avanti più o meno ad annunci, sono le imprese a realizzare il cambiamento.

Il gruppo San Marco, specializzato nelle pitture professionali per edilizia, di Marcon, nella Città metropolitana di Venezia, distribuirà ai propri dipendenti che diventino genitori 6.000 euro per ciascun nuovo nato, 3.000 dei quali alla nascita, gli altri al compimento del primo e del secondo anno di età.

Non solo un contributo a spot

L'azienda ha inoltre stabilito di integrare del 20% la retribuzione della maternità facoltativa prevista dall'Inps, così da consentire alle neomamme di contare su un compenso pari al 50% del loro stipendio, e di raddoppiare i giorni previsti dall'ordinamento per il congedo di paternità, che raggiungono così quota 20, con una retribuzione del 100% e da fruire entro un anno dalla nascita del figlio. Per supportare ulteriormente le nuove famiglie sono previsti infine servizi di assistenza all'infanzia a tariffe agevolate all'asilo nido di Marcon, e convenzioni con società sportive locali per facilitare l'accesso ai campus estivi dedicati a bambini e ragazzi.