Apre Primark a Marghera: assunti 150 lavoratori. Dopo Verona coprirà l'area veneziana

Il nuovo negozio Primark a Marghera - Venezia

Venezia, 7 marzo 2023 - Primark, il rivenditore di moda internazionale, ha inaugurato oggi il suo nuovo punto vendita nell'area di Venezia, presso il centro commerciale Nave de Vero, a Marghera.

Per l'occasione, dato l'afflusso straordinario di persone, è stata modificata la viabilità: Comune e centro commerciale hanno creato un’altra via di deflusso delle auto per evitare il blocco della rotatoria sulla Romea. E infatti per il taglio del nastro sono arrivate centinaia di persone, in coda per accedere al superstore dell'abbigliamento irlandese.

Secondo in Veneto, 15esimo in Italia



Situato all'interno del centro commerciale Nave de Vero (via Arduino 20, Marghera), questo store rappresenta il 15° negozio Primark in Italia e il secondo in Veneto, aggiungendosi al punto vendita presso il centro commerciale Adigeo di Verona inaugurato nel 2017.

L'apertura di Primark nel centro commerciale Nave de Vero rappresenta il settimo negozio inaugurato dal retailer in Italia negli ultimi dodici mesi, man mano che prosegue nella sua ambiziosa strategia di espansione nel Paese. Ciò ha permesso a Primark di creare oltre 1.000 nuovi posti di lavoro in Italia solo nell'ultimo anno, incluse 150 opportunità di impiego con quest'ultima inaugurazione alle porte di Venezia.



In Italia 4500 dipendenti

Complessivamente il team Primark Italia impiega quasi 4.500 dipendenti. ''Siamo profondamente orgogliosi di inaugurare oggi il nostro nuovo negozio Primark presso il centro commerciale Nave de Vero, che porta il totale dei nostri store in Italia a 15 - afferma Luca Ciuffreda, head of sales Italy, Primark - così da rendere la nostra esclusiva offerta accessibile a sempre più clienti italiani. Questo store rappresenta il settimo che abbiamo inaugurato nell'ultimo anno ed ha per noi un significato importante nella nostra strategia di crescita nel Paese, portando il team Primark Italia a quasi 4.500 dipendenti''.



Materiali riciclati o sostenibili: 45%

Con una superficie commerciale di 4.600 metri quadrati, questo nuovo negozio di Primark offrirà l'esperienza in-store per cui il brand è da sempre famoso. I clienti potranno acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear - compresi i prodotti a marchio 'Primark Cares' in continua crescita. Il 45% dei vestiti di Primark è, infatti, già realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, rispetto al 25% di un anno fa, come parte dell'ambizione di Primark di rendere la moda sostenibile alla portata di tutti. Il negozio ospiterà anche le collezioni in licenza di Primark, tra cui Disney e Nba.

I punti vendita in Italia

Luis Pires, head of country di Klépierre Italia, aggiunge ''Il taglio del nastro di Primark al centro commerciale Nave de Vero è un'ulteriore tappa nel programma di aperture del noto fashion retailer nel nostro network italiano ed è una parte importante del percorso di crescita e ammodernamento del nostro intero portfolio nazionale''. Lo scorso anno Primark ha aperto cinque punti vendita in Italia, tra cui il flagship store e headquarter per l'Italia a Milano, in via Torino, oltre a nuovi store anche a Chieti (Megalò) e Bologna (Gran Reno, Casalecchio di Reno) durante il periodo estivo, e a Torino (Le Gru, Grugliasco) e Caserta (Campania, Marcianise) poco prima di Natale. A gennaio di quest'anno, Primark ha anche aperto un nuovo punto vendita a Bari (Casamassima).