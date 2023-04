Venezia, scatta sciopero di 3 giorni dei lavoratori portuali

Venezia, 25 aprile 2023 - Domani dalle 5.30 scatta lo sciopero di 3 giorni dei lavoratori portuali che saranno all'entrata del Porto a Marghera con presidio e volantinaggio. Il 26 aprile, alle ore 11, si terrà un presidio davanti all'entrata del Porto a Marghera e giovedì 27 aprile, alle 9.30, avrà luogo un sit in sotto la sede dell'Adsp, l'Autorità di Sistema portuale. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero di tre giorni dei lavoratori portuali della società cooperativa Nuova CLP (Compagnia Lavoratori Portuali), per tutelare il lavoro portuale, i diritti dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro. "La proposta di bando di gara, avanzata da Presidente e Segretario dell’Adsp (Autorità di Sistema portuale), mette a rischio regole, diritti e reddito dei lavoratori - scrivono i sindacati in una nota congiunta -. Alle richieste avanzate dai sindacati su durata, tipo di bando, reddito dei lavoratori, continuità occupazionale, garanzia di giornate minime, disdette degli avviamenti, polivalenza, formazione non sono arrivate risposte chiare. È minacciato il lavoro portuale come fino ad oggi è stato assicurato e che ha permesso al porto di svilupparsi. Il confronto aperto con Adsp non è stato risolutivo, ancore troppe incognite e questioni non risolte. I lavoratori sono contrari all'apertura alle agenzie del lavoro, che abbasserebbero tutele, diritti e reddito di tutti i lavoratori portuali. I lavoratori e i sindacati che li rappresentano lottano per il futuro di tutti i lavoratori portuali".