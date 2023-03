Venezia, Wmr un ‘posto grandioso’ dove lavorare: venerdì pomeriggio libero

Foto di gruppo per i dipendenti del gruppo Wmr, azienda certificata 'A great place to work'

Venezia - 20 marzo 2023 - "A great place to work": un ambiente grandioso dove lavorare. É il certificato ottenuto ai primi di marzo dal Wmr Group, un'agenzia che si occupa di digital marketing, sviluppo e-commerce e sistemi digitali, e che ha appena rinnovato il proprio quartiere generale a Campolongo Maggiore nel Veneziano.

La certificazione, di cui si possono fregiare ad oggi poche aziende italiane, sancisce che l’ambiente lavorativo del gruppo, che comprende Studio Cappello, Adviva e Wmrh, "è ottimale grazie a processi Hr (risorse umane, ndr) di alta qualità, relazioni tra collaboratori basate sulla fiducia, persone motivate, alta attrattività nei confronti del mercato del lavoro e dei migliori talenti, dipendenti orgogliosi dell'azienda e del proprio ambiente di lavoro, produttivi, collaborativi ed attenti all'innovazione”.

Venerdì pomeriggio libero (e retribuito)

Il gruppo ha vinto sia per la nuova sede, all'avanguardia, sia per le novità strutturate a favore dei dipendenti: "Lo scorso settembre è stato introdotto il nuovo ambizioso piano di flessibilità per bilanciare il tempo dedicato alle attività professionali e quello dedicato alla vita personale. Queste le principali novità introdotte: riduzione delle ore lavorative settimanali a pari retribuzione, venerdì pomeriggio libero per chi è in azienda da più di tre anni, l’estensione delle fasce di flessibilità in entrata e uscita lavorativa, congedo di paternità aggiuntivo, confermato lo smart working e introdotto per due settimane all’anno l’innovativo smart working “everywhere” per permettere a chi vuole di lavorare in viaggio.

Ingresso "Quando vuoi tu"

É stata introdotta anche la gestione entrata e uscita “quando vuoi tu” con sistema elettronico di accesso personalizzato. Ci sono sala ricreativa - ristoro dove poter svolgere anche attività post lavoro: intrattenimento, sport, cultura, didattica e formazione, su cui l'azienda investe oltre 300 mila euro l'anno. CI sono poi ampi parcheggi che consentono di accedere in modo veloce alla struttura e la struttura è lontana da fonti inquinanti sia atmosferiche (inquinamento aria in primis) che elettromagnetiche.

Mens sana in corpore sano

'Mens sana in corpore sano' è un percorso che viene sviluppato quest'anno dove "con appuntamenti mensili esperti fanno formazione sul vivere sano lavorando su un benessere olistico che riguarda essenzialmente tre argomenti: sana alimentazione, movimento fisico e sport, psiche - spiega l'azienda veneziana -: dalla gestione dello stress e del proprio equilibrio, a percorsi di consapevolezza e potenziamento mentale. Tra le attività proposte: organizzazione di eventi sportivi, attività settimanale di yoga ed esercizi di mantenimento, gruppi dedicati a vari sport (pallavolo, corsa); sedute da nutrizionista o dietista; psicologo; mindfulness; etc. Vi è una supervisione dell’attività con il supporto di un consulente aziendale che affianca il 'people e culture manager' e di professionisti esterni dediti ad affincare l’azienda nello sviluppo delle potenzialità dei singoli, del gruppo e dell’azienda che ha deciso di mettere le persone al centro del proprio percorso di crescita".

Wmr il nuovo quartier generale a Campolongo Maggiore, nel Veneziano

L'identikit dei dipendenti veneziani

"Nella nostra sede veneziano operano 75 addetti, la metà sono donne - spiegano dalla Wmr -. L'età media degli addetti è di 32 anni, partendo dal neolaureato senza esperienza fino ai 40enni esperti. I nostri lavoratori hanno lauree in materie economiche, umanistiche, letterarie, in psicologia e sociologia. I top manager hanno una longevità lavorativa media in azienda di 10 anni; 6 anni per i manager intermedi e 3 per gli specialisti. Per tutti sono previsti piani di carriera".

Il nuovo quartier generale

La notizia della certificazione “Great Place to Work” arriva a pochi mesi dall’inaugurazione del nuovo quartier generale. "Un polo digitale di oltre 1.300 metri quadrati interamente concepito per il comfort lavorativo - spiega l'azienda - : un grande open space per facilitare la sinergia tra colleghi; tecnologie di insonorizzazione avanzate; uffici e sale riunioni di diverse dimensioni; uno spazio creativo per gli incontri plenari; sale mensa e ristoro interna ed esterna; spazi relax e una enorme terrazza. La progettazione è stata fatta dallo studio londinese Rsw Design dell’architetta Roberta Sartori che ha prestato particolare attenzione a mediare tra aspetti pratici e comfort". Ciò oltre ad un sistema green, con "energie totalmente elettriche autoprodotte con ampio impianto fotovoltaico ed efficientamento energetico".