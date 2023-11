Giulia Cecchettin e quella tesi mai consegnata

Padova, 15 novembre 2023 – La versione finale della tesi di Giulia Cecchettin non è mai stata consegnata. La 22enne scomparsa sabato con l’ex fidanzato Filippo Turetta avrebbe dovuto caricare il file completo sul sistema dell’Università di Padova, in vista della sessione di laurea di domani, giovedì 16 novembre. Invece, oggi il suo nome è stato depennato dall’elenco dei laureandi di Ingegneria Biomedica: ecco perché.

È stato congelato l’iter per la laurea di Giulia Cecchettin, in calendario domani 16 novembre alla facoltà di Ingegneria Biomedica di Padova. La ragazza non ha mai caricato la tesi sul sistema dell’ateneo: forse contava di farlo lunedì scorso, dopo il colloquio con la sua relatrice al quale però non si è mai presentata.

Depennata dall’elenco

Giulia non ha quindi completato l'ultimo ‘step amministrativo’ per potersi laureare, quello della consegna dell'ultima versione della sua tesi nel sistema dell'Università di Padova. Il suo nome non figura più quindi nell'elenco della sessione di laurea prevista per domani. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di ingegneria dell'Informazione, diretto da Gaudenzio Meneghesso, “l'iter per la laurea si stava svolgendo regolarmente”.

Cosa è successo alla tesi

Sabato pomeriggio, Giulia Cecchettin aveva inviato alla relatrice la versione finale della sua tesi, per l'ultima lettura e controllo. Lunedì la docente le avrebbe comunicato di caricare il file sul portale di ateneo, così da farlo approvare, cosa che però non è avvenuta.

Ufficialmente, quindi, la 22enne non figura più nella lista degli ammessi alla sessione di laurea. Si tratta di eventi abbastanza comuni per gli studenti universitari, che all'ultimo rinunciano a laurearsi e magari spostano l'esame alla sessione successiva.

“Disponibili a riammetterla all’ultimo momento”

Qui però le circostanze sono evidentemente diverse: il Dipartimento padovano è comunque disponibile a discutere una possibile riammissione all'ultimo momento, vista la circostanza eccezionale. Anche Filippo Turetta stava facendo lo stesso percorso di studi di Giulia, iscritto al terzo anno dello stesso corso di laurea, e aveva svolto gran parte degli esami. Ma il ragazzo era in ritardo sul piano di studi e per questo pare si fosse rivolto alla psicologa dell’ateneo.