Incidente mortale a Chioggia, 20enne investe con la moto una turista e si schianta contro un paletto. Lui morto sul colpo, lei è gravissima

Chioggia (Venezia), 28 luglio 2023 – È morto schiantandosi contro dei paletti un motociclista di 20 anni, il ragazzo ha sbandato per evitare di travolgere una turista che stava attraversando sulle strisce pedonali. L’impatto è stato devastante: lui è morto sul colpo, la ragazza – una 22enne di nazionalità tedesca – è stata comunque colpita dalla moto ed è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Padova. È successo ieri a Chioggia, nel Veneziano. La vittima è il padovano Simone Matterazzo, originario di Piove di Sacco: domenica avrebbe festeggiato il suo 21esimo compleanno. Il ragazzo giocava a calcio nella squadra juniores del Fossò.

Cosa è successo

L’incidente è accaduto intorno alle 17.30 di ieri, giovedì 27 luglio. Simone aveva finito la giornata di lavoro al mercato ittico di Chioggia e stava tornando a Piove di Sacco, dove viveva con genitori e due sorelle. Stava percorrendo il viale della Stazione a bordo della sua Ducati 600 quando si sarebbe ritrovato davanti la 22enne, una turista tedesca in visita a Chioggia che stava camminando sull’attraversamento pedonale. Tutto si è svolto in pochi fatali istanti. Non è chiaro, al momento se il 20enne abbia visto la donna solo all’ultimo a causa dell’alta velocità o per un gesto incauto del pedone. Quel che è certo è che il ragazzo ha cercato di evitarla sbandando la moto e ha perso il controllo della strada. La motocicletta è finita contro alcuni paletti posti sul lato della carreggiata, vicino al marciapiede: l’impatto è stato violentissimo e il motociclista è deceduto all'istante.

I soccorsi

A nulla sono serviti i soccorsi, il 20enne è deceduto sul colpo. La turista è stata comunque colpita dalla moto ed è stata soccorsa in gravi condizioni. Intubata dai sanitari del 188 sul luogo dell'incidente, è stata portata all'ospedale di Padova. L'incidente è avvenuto in un’arteria molto trafficata del centro peschereccio. La dinamica dovrà essere chiarita dalla polizia municipale di Chioggia.