Mostra di Venezia, cosa c’è da sapere per muoversi in laguna: dai vaporetti al bike sharing per raggiungere le sale

Venezia, 28 agosto 2024 – Venezia è vestita a festa, stasera tutti in fila sul red carpet per vedere sfilare le star presenti all’81esima Mostra del Cinema. L’aria di cinema è elettrizzante, migliaia di fan sono già arrivati in laguna attirati dalle anteprime dei film cartellone e dai vip.

In una laguna blindata, la serata di apertura riverserà al Lido (e non solo) migliaia di visitatori a caccia di vip. Dai motoscafi privati che da giorni sfilano tra il mare e i canali, ai teleobiettivi della schiera di fotografi in attesa del nuovo ‘scandalo acchiappa-click ’ da immortalare e ai tantissimi curiosi con i cellulari in mano in cerca di selfie con volti famosi. Ecco come muoversi e cosa aspettarsi da oggi 28 agosto fino al 7 settembre a Venezia.

C’è grandissima attesa per Sigourney Weaver, che stasera riceverà il Leone d’Oro alla carriera, durante la cerimonia di apertura con l’esibizione di Clara, protagonista della serie tv Mare Fuori. I fan aspettano le intramontabili Sophia Loren e Isabelle Huppert e la lunga fila di vip hollywoodiani come Angelina Jolie e Jenna Ortega, Winona Ryder, Nicole Kidman, Cate Blanchet.

E poi ci sarà Lady Gaga, Sienna Miller e, per la gioia delle donne, anche Pitt e George Clooney, Jude Law, Adrien Brody, Luca Guadagnino, Lou Doillon, Tom Cruise e tantissimi altri. Non mancheranno la madrina Sveva Alviti e una delle coppie più acclamate del momento: la fascinosa (e naturale) Monica Bellucci e Tim Burton.

Il programma per il pubblico si preannuncia pieno di sorprese. Dopo l’anteprima di ieri, oggi le proiezioni inizieranno alle 13.45 con ‘Le giornate degli autori’. Il calendario completo delle proiezioni è disponibile sul sito labiennale.org: qui è possibile trovare anche il link per acquistare online i biglietti per tutte le sale del Lido

Le ambitissime sale si trovano al Lido di Venezia (Palazzo del Cinema, Palazzo del Casinò, Sala Darsena, PalaBiennale, Sala Giardino) e all’Isola del Lazzaretto Vecchio (Venice VR). Ecco tutte le sale cinematografiche:

Palazzo del Cinema: Sala Grande (1032 posti + 4 per disabili), Sala Pasinetti (118 posti), Sala Zorzi (48 posti)

Sala Darsena (1.401 posti + 8 per disabili)

PalaBiennale (tensostruttura, 1.768 posti)

Palazzo del Casinò: Sala Perla (590 posti + 4 per disabili), Sala Volpi (147 posti + 2 per disabili), Sala Casinò (147 posti + 2 per disabili), Sala Perla 2 (250 posti + 2 per disabili)

Sala Giardino (568 posti + 4 per disabili)

Nella ‘sala web’ verranno proiettati i sette lungometraggi presentati alla Mostra del Cinema nelle sezioni Fuori Concorso, Orizzonti e Sconfini. La capienza è di 1.000 posti e sarà possibile vedere i film dalle 21.00 del giorno di presentazione fino al 19 settembre.

Il cuore della Mostra si svolgerà a Lido di Venezia, raggiungibile con in vaporetto. Si può navigare con dalla stazione Santa Lucia con la pubblica di navigazione 2/ 5.1 / 5.2/ ACTV, fermata Lido S. Maria Elisabetta. Oppure, per chi arriva in auto, dai parcheggi di piazzale Roma con il Ferry Boat o il traghetto delle linee Actv 1 / 2 / 6 o 5.1 / 5.2 / N (notturna).

Dall’autostrada A27, seguire l’uscita al casello autostradale Venezia, seguire indicazioni per Venezia-Lido fino all’imbarco del Ferry Boat e del traghetto Actv. Per chi arriva in aereo, dall'aeroporto Marco Polo bisogna prendere la linea Alilaguna blu/ rossa, fermata Santa Maria Elisabetta.

Il Lazaretto Vecchio è raggiungibile con la navetta Venice VR (50 posti), in servizio da Riva di Corinto (Lido di Venezia) al Lazzaretto Vecchio e viceversa.

Esistono linee navigazione speciali per la Mostra del Cinema (gratis per gli accreditati):

Linea 20 dal 27/08 al 07/09: dalla fermata S. Marco (S.Zaccaria) a Lido Casinò / da Lido Casinò a S. Marco (S. Zaccaria)

Linea MC dal 28/08 al 07/09: dalla fermata Ferrovia a Lido Casinò / da Lido Casinò a Ferrovia (collegamento ogni 20 minuti a partire dalle 16.40 fino all'1.00).

Sono state inoltre previste delle linee automobilistiche speciali Mostra del Cinema (gratis per gli accreditati):

Linea V dal 25/08 all'11/09: dalla fermata S. Maria Elisabetta a Via L. Marcello / da Via L. Marcello a S. Maria Elisabetta

Linea A/ C/ CA dalla fermata S. Maria Elisabetta a PalaBiennale / da PalaBiennale a S. Maria Elisabetta

Il Lido può assere percorso pedalando con il servizio di bike sharing attivo tutti i giorni dalle 00:00 alle 24.00. Prelievo e rilascio delle biciclett dai cicloposteggi di Piazzale S. Maria Elisabetta e Palazzo del Cinema (via Candia). Per noleggiare le bici, iscrizione obbligatoria dalla sede AVM di via Pisani, 10 - Lido di Venezia.