Omicidio Mestre, scandagliati i cellulari: è mistero sugli sos lanciati dai presunti killer

Venezia, 11 agosto 2023 – È giallo sulla morte di Lorenzo Nardelli, il 32enne di Milano trovato morto in un’ascensore a Mestre. Con lui c’erano due cugini cugini moldavi, Radu e Marin Rasu di 32 e 35 anni, arrestati per omicidio volontario. Ma con il passare delle ore, i tasselli del puzzle non coincidono. Non solo i cugini non conoscevano la vittima e non si erano stati incontrati prima dell'altra sera, quando è scoppiata la rissa con esito mortale. Ma addirittura quella notte uno dei due arrestati, Marin, aveva chiesto aiuto due volte: la prima volta al 112, la seconda per chiedere un’ambulanza. È quanto emerge dall’analisi due cellulari della vittima e dei due uomini arrestati. Domani si terrà l’udienza di garanzia per la convalida del fermo dei due muratori moldavi.

L’autopsia

È previsto per oggi il conferimento al medico legale dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Lorenzo Nardelli, ucciso di botte mercoledì notte e trovato insieme ai due presunti autori del delitto nell’ascensore di un condominio di Rampa Cavalcavia, nel difficile quartiere della Stazione di Mestre. “Era un ladro, ce lo siamo trovato in casa”, si sono difesi i due arrestati, i cugini di origine moldava Radu e Marin Rasu, muratori di 32 e 35 anni. Un fatto di sangue sul quale stanno ancora lavorando la polizia e i magistrati della Procura lagunare che stanno verificando il racconto degli arrestati giudicato lacunoso. L’autopsia potrà chiarire molti dei punti ancora oscuri della vicenda.

Le telefonate di aiuto

Domani si terrà l'udienza di convalida davanti al gip Alberto Scaramuzza. Intanto il pm titolare dell'inchiesta, Stefano Buccini, avrebbe già avuto i primi riscontri sull'esame dei cellulari di vittima ed indagati. Da questi si evince che i tre non si conoscevano e non c'erano stati contatti prima dell'altra sera quando è scoppiata la rissa con esito mortale.

Dalle registrazioni emergono anche due chiamate di Marin al 112. Nella prima telefonata, fatta mentre forse nella fase iniziale della colluttazione, chiede l'intervento delle forze dell'ordine: i militari che gli dicono che è già in arrivo – su un’altra segnalazione dei vicini di casa – la polizia. Con la seconda, invece, chiede l'invio di un'ambulanza, mentre è nell'ascensore. Telefonata estremamente confusa da cui, si è appreso, si capisce molto poco anche perché Marin è in Italia da poco e ha quindi difficoltà di lingua.

Il racconto dei vicini

Alle 23.30 di mercoledì 9 agosto, gli abitanti del palazzo sentono rumori e urla e chiamano la polizia. Quando gli agenti giungono sul posto raccolgono testimonianze sul fatto che tre persone si sono picchiate furiosamente e sono rimaste prigioniere nell'ascensore, bloccata all'altezza del terzo piano. Intervengono i vigili del fuoco che forzano le porte e si trovano davanti una scena agghiacciante: a terra c'è il corpo senza vita di Lorenzo Nardelli con una profonda ferita alla testa. Con lui, nella cabina ascensore, vi sono due giovani che abitano nel condominio: i cugini Rasu. Indossano solo dei boxer, sono sporchi di sangue.

Nell'ascensore non ci sono oggetti contundenti, dunque si presume che la ferita in testa alla vittima sia stata inferta prima di entrare nella cabina. I due vengono accompagnati in Questura, interrogati e poi arrestati. L'accusa è di omicidio volontario. Secondo i vicini, da giorni in quell'abitazione del terzo piano si sentiva frastuono fino a tardi e musica ad alto volume, tanto che prima che la vicenda degenerasse in un omicidio qualcuno aveva già chiamato le forze dell'ordine, per chiedere dei controlli.

Movente da chiarire: la versione dei cugini

Il difensore di fiducia dei due arrestati, Jacopo Trevisan, riferisce la versione data dai suoi assistiti. “Dopo cena i cugini Rasu – racconta il legale – tornando verso l'appartamento, sul pianerottolo, si sono accorti che qualche cosa non andava. La porta d'ingresso, un semplice portoncino in legno, non era come la avevano lasciato. Sono entrati ed hanno visto degli individui all'interno dell'abitazione mentre uno era proprio davanti a loro. Questo ha colpito uno dei due cugini al volto, spaccandogli un labbro. Gli altri due si sono dati alla fuga lungo le scale. Il terzo ha iniziato una colluttazione con i cugini per poi entrare nell'ascensore. Qui è stato raggiunto e, con le porte bloccate, è continuata la rissa a suon di botte”.