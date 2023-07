Festa del Redentore 2023 a Venezia: parcheggi e orari dei vaporetti in pdf

Venezia, 12 luglio 2023 – Sta per arrivare la ‘Festa del Redentore 2023’, grande è l’attesa per una delle celebrazioni più spettacolari dell’anno. Mentre la città si prepara a rinnovare il suo voto per la liberazione dalla peste, migliaia di turisti sono a caccia di un posto per ammirare i meravigliosi fuochi d’artificio sull’acqua di sabato notte. Come da tradizione, la Festa del Redentore viene celebrata sia in acqua, con le barche che affolleranno le rive e il Bacino di San Marco per assistere ai fuochi, sia dalla terraferma. Il tutto condito dalle lunghe tavolate all'aperto allestite alla Giudecca – che dovranno essere comunicate alla polizia locale entro le ore 12 di venerdì 14 luglio – il tripudio di palloncini e luci, ma anche le gustose pietanze che accompagnano tradizionalmente questo rito. Il Comune ha già emesso le prime ordinanze sulla sicurezza nei canali e nelle calle di Venezia. Ecco cosa cambia per la circolazione di barche e pedoni in vista di sabato 15 luglio: come muoversi in città e le zone chiuse.

Ingressi contingentati all’isola della Giudecca. Il provvedimento del Comune dispone la chiusura al transito del ponte votivo in direzione Giudecca dalle ore 22 di sabato 15 luglio fino al termine dello spettacolo pirotecnico, che inizierà alle 23.30 e si concluderanno dopo la mezzanotte: lo show di luci e colori durerà una quarantina di minuti. Potranno salire sul ponte solo i residenti della Giudecca, i loro ospiti e le persone che alloggiano sull’isola o che hanno prenotato un posto per assistere ai fuochi. Il ponte votivo – che collega le Zattere con la Chiesa del Redentore all’isola della Giudecca – verrà inaugurato venerdì 14 luglio alle 20. Nella zona e nei settori della Giudecca individuati per assistere allo spettacolo pirotecnico, il dispositivo di controllo e contingentamento sarà attivato a partire dalle 18.

Come è avvenuto l’anno scorso, il ponte votivo sarà inaugurato venerdì 14 luglio alle 20 (fino al 2012, apriva il sabato sera, quando invece ora chiude). C’è molta attesa anche per le regate di domenica: alle 16 partirà la gara su pupparini a due remi dei giovanissimi, alle 16.45 la regata su pupparini degli atleti adulti e alle 17.30 quella su gondole a due remi.

A partire dalle 16 di sabato 15 luglio, saranno chiusi al traffico pedonale i portici di Palazzo Ducale, dalla Porta della Carta fino al Ponte della Paglia. Vietato ai pedoni passare nella ‘zona rossa’ delimitata al centro della Piazzetta San Marco, dalla Loggia del Sansovino alla connessione, attraverso le Colonne di Marco e Todaro, con la corsia di emergenza.

A partire dalle 19 e fino al termine dello spettacolo pirotecnico, saranno interdette al traffico pedonale Fondamenta del Fontegheto, Ponte de l’Accademia dei Pittori e l’area antistante i Giardini Reali sino al Ponte della Zecca. Stesso divieto a Punta della Dogana (verso il Canal Grande). Dalle 19.30, il divieto sarà esteso al traffico pedonale Calle Vallaresso fino all’intersezione con calle Seconda de l’Ascension, i Portici di Palazzo della Zecca e della Biblioteca Nazionale Marciana, eccezione fatta per coloro che si recano ai pubblici esercizi dell’area.

Nella stessa fascia oraria sono previste interdizioni alla viabilità pedonale in Calle del Ridotto e Calle dei 13 Martiri, dall’intersezione con Calle Barozzi e fino ai pontili esistenti sul Canal Grande al fine di garantire eventuali interventi di emergenza. Il divieto non si applicherà ai frontisti e ai visitatori della Biennale di Venezia. Il divieto, sempre a partire dalle ore 19 del sabato, interesserà anche la sosta sui ponti che si affacciano sul Bacino di San Marco e il ponte dell’Accademia.

Per chi arriva in auto da fuori città, rimarranno aperti h24 i parcheggi di Piazzale Roma in gestione ad Avm - Autorimessa Comunale e Park Sant’Andrea. Le strisce blu a Mestre e Marghera saranno a pagamento fino alle ore 20 di sabato 15 luglio. Verranno modificati gli orari dei collegamenti dei vaporetti pubblici: tutti gli orari nel pdf scaricabile qui sotto.

In vista dello spettacolo pirotecnico, sabato sera le zone di San Marco e Zattere saranno accessibili, a partire dalle ore 20, solo per chi ha un posto prenotato per assistere ai fuochi. Una volta effettuato l’accesso, è vietato qualsiasi spostamento tra i vari settori.

A chi risiede nel centro storico, dalle ore 18, sarà consentito allestire le tradizionali tavolate all’aperto. Ma lo si potrà fare solo dopo averlo comunicato alla polizia locale e vicino alla propria casa, con l’esclusione dell’Area Marciana, di Riva degli Schiavoni, delle Zattere e al di fuori degli spazi previsti dal Comune. Dopo la festa, i tavoli dovranno essere rimossi e l’area ripulita dai resti della cena entro l’1 di domenica 16 luglio.