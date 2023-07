Robocup 2023, l’Itis di Mestre medaglia d’argento ai campionati mondiali di robotica. Donazzan: “Scuola veneta proiettata nel terzo millennio”

Venezia, 10 luglio 2023 – Medaglia d’argento i campionati mondiali di robotica, così l’Itis di Mestre è salito sul podio della prestigiosa competizione di Bordeaux, in Francia. Un risultato straordinario quello incassato dagli studenti dell’istituto tecnico veneziano ‘Carlo Zuccante’, arrivati secondi alla 26esima edizione di RoboCup, che si è svolta dal 4 al 10 luglio.

È stata durissima arrivare nella rosa dei vincitori, visto che quest'anno in gara c’erano 2.500 partecipanti provenienti da 45 Paesi diversi, accompagnati da 2mila robot. I cinque ragazzi dello Zuccante sono i campioni italiani in carica e per questo sono stati ammessi di diritto ai mondiali. Lo scorso aprile avevano già vinto il ‘Robocup Junior Academy 2023’, che si è svolto a Vicenza, aggiudicandosi un posto ai mondiali di Robocop2023. Tra gli avversari, a Bordeaux c’era anche il team della 5ª D di San Donà di Piave, reduci dell’esame di maturità.

Donazzan: “Scuola veneta proiettata nel terzo millennio”

“Complimenti alla bella squadra dell'istituto mestrino, che ha colto una straordinaria medaglia d'argento alla gara mondiale di robotica. La scuola veneta è già proiettata nel terzo millennio, al passo con l'Europa e il mondo”, commenta l’assessora regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. “Sono orgogliosa dello Zuccante – continua – una squadra di insegnanti e ragazzi preparata e vincente che ha saputo lanciare questo storico Istituto nell'olimpo europeo. Essere ai vertici su temi del futuro come la robotica è motivo di gioia, ma anche un elemento fondamentale che ci fa dire che la scuola veneta lavora con impegno, professionalità e dedizione ai massimi livelli internazionali”.

Pinocchio in versione robot

Il team che ha vinto la medaglia d’argento si era già distinto nella categoria ‘On Stage Advanced’ nei campionati italiani. La squadra – composta dagli studenti Lisa Bulegato, Sara Citon, Edoardo Sartori, Alessio Zanardi e Samuele Zennaro – aveva portato in scena una rielaborazione della favola di Pinocchio. “Con la visione artificiale, la comunicazione bluetooth, tanti sensori e motori – si legge sul sito della scuola – hanno creato un’armoniosa interazione tra robot ed esseri umani per rappresentare sul palco una breve storia con protagonisti il burattino, il gatto e la volpe e la fata turchina”.

La robotica entra in aula

Sono 15 anni che l’Itis di Mestre lavora sul fronte della robotica, una materia che appassiona moltissimi ragazzi. E infatti nei campionati italiani, oltre al primo posto vinto dai cinque ragazzi volati di diritto in Francia, grandi soddisfazioni sono arrivate in altre categorie dei campionati italiani. “Non è vero che la nostra scuola non è all'altezza di altre europee. lo Zuccante lo ha dimostrato con i fatti”, conclude l’assessora all’Istruzione del Veneto, che sottolinea: “Ovunque possibile, come Regione sosteniamo e sosterremo l'internazionalizzazione dei valori messi in campo dalla scuola veneta, per l'orgoglio, ma anche per aprire nuovi orizzonti anche lavorativi ai nostri ragazzi”.