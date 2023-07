Venezia, Ryanair contro le tasse del Comune chiude 6 rotte: “No all’aumento per i passeggeri, in inverno riduciamo gli aerei”

Venezia, 20 luglio 2023 – È aperto il confronto sulle tasse tra Ryanair e il Comune di Venezia con la compagnia aerea irlandese, numero 1 dei low cost in Europa, che ha chiesto all’amministrazione della Serenissima di non applicare ulteriori aumenti a carico dei passeggeri in partenza dall’aeroporto Marco Polo.

L’aumento per i passeggeri in partenza

La richiesta riguarda nello specifico l’eliminazione dell’aumento delle tasse del 38%, pari a 2,5 euro, per tutti i passeggeri in partenza dallo scalo veneziano dal 30 maggio, in aggiunta alla tassa di 6,5 euro già in vigore. Si tratta di tasse che rendendo Venezia Marco Polo l'aeroporto più costoso d'Italia. L'appello di Ryanair segue la decisione del Consiglio di Stato di martedì di rinviare la sua sentenza sulla legittimità dell'aumento della tassa fino al 30 novembre, creando incertezza sia per le compagnie aeree sia per i passeggeri.

Rimosso un aereo e chiuse 6 rotte

"Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,5 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - ha dichiarato il country manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla – Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023".