Taxi gratis in discoteca, a Jesolo decolla il progetto di Salvini: 4mila ragazzi in fila al Muretto

Jesolo, 6 agosto 2023 – Taxi gratis all'uscita della discoteca a Jesolo è realtà. È stato lo storico locale della riviera veneziana, ‘Il Muretto’, a raccogliere l’idea lanciata nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini: alcol test fuori dai locali e passaggi gratuiti per chi ha i valori fuori controllo. Quello di Jesolo è uno dei sei locali italiani a fare da apripista al progetto voluto da Salvini – unico in tutto il Veneto – grazie all’accordo tra il titolare Samuele Bucciol e Lorenzo Fabris, presidente del ‘Consorzio Taxi Veneto Orientale’.

Cosa dicono i ragazzi

Un rimedio tampone che però non sembra sufficiente. Stanotte ‘Il Muretto’ ha registrato il pienone, non 4mila giovani in coda all’ingresso per dare inizio a un sabato sera di divertimento. Sono gli stessi ragazzi a chiedere un servizio in più per sentirsi più sicuri: “L'iniziativa è giusta perché riduce il rischio di incidenti stradali. Si potrebbe pensare a un vero servizio navetta per portare più gente”, racconta una ragazza appena uscita dalla disco di Jesolo.

I locali che hanno aderito: ecco dove

La sperimentazione prevista nel progetto, che stanzia fondi per chiamare un taxi gratis fuori dalle discoteche, avverrà in sei locali in tutta Italia: Mascara All Music di Mantova; Il Muretto di Jesolo Lido (Venezia); Praja di Gallipoli (Lecce); Baia Imperiale di Gabicce Mare (Pesaro - Urbino); Naki Discoteca di Pavia; La Capannina di Castiglione della Pescaia (Grosseto).