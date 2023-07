Tragedia in Cadore, venerdì i funerali congiunti delle tre vittime. Brugnaro: “Venezia in lutto”

Venezia, 12 luglio 2023 – Saranno celebrati venerdì 14 luglio i funerali delle tre vittime della tragedia di Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. La cerimonia di terrà alle 10.30 nella chiesa di Sant'Andrea a Favaro Veneto, la cittadina veneziana dove vivevano Marco Antoniello, Mariagrazia Zuin e il piccolo Mattia. È atteso tutto il paese all’ultimo e doloroso addio: su richiesta dei familiari, l'ingresso alla chiesa sarà riservato ai parenti e agli amici più stretti, oltre che ad una rappresentanza dei Comuni di Venezia e di Santo Stefano di Cadore.

Nello stesso giorno, a Venezia sarà lutto cittadino. “Venerdì, in occasione dei funerali di Mattia, Maria Grazia e Marco, sarà proclamato il lutto cittadino. Un gesto di vicinanza alla famiglia, ai parenti e ai tanti amici di tre vittime innocenti di una immane tragedia”, spiega il sindaco lagunare Luigi Brugnaro. Le tre vittime sono state uccise da una macchina con targa tedesca che è piombata addosso all’intera famiglia, che si trovava Santo Stefano per qualche giorno di vacanza sulle Dolomiti. Miracolosamente illesi la mamma di Mattia – Elena Potente, rimasta ferita a una caviglia: gli amici stanno promuovendo una raccolta fondi per aiutarla – e il marito di Mariagrazia, Lucio Potente, un ex calciatore molto conosciuto sul territorio e molto amato dagli atleti che allena sui campi dello Josolo Calcio.

Intanto, l’automobilista fermata per omicidio stradale plurima – la 32enne tedesca Angelika Hutter, che in quella Audi A3 viveva dallo scorso ottobre girando l’Europa – è in terapia farmacologica all’ospedale psichiatrico di Venezia. Non appena starà meglio sarà trasferita al carcere femminile della Giudecca e poi interrogata in teleconferenza dal gip di Belluno.