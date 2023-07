Famiglia travolta in Cadore, oggi i funerali delle tre vittime: l’addio commosso a Marco, Maria Grazia e Mattia

Favaro Veneto (Venezia), 14 luglio 2023 – Le tre bare arriveranno in fila, una dopo l’altra, sul sagrato della chiesa, tra il dolore e lo strazio generale. Sarà un giorno difficile per la 42enne Elena Potente, la mamma sopravvissuta alla strade del Cadore che oggi dovrà lasciare andare le tre persone a lei più care: il compagno di vita Marco Antoniello, con cui aveva formato una famiglia, il figlio più piccolo Mattia, morto a soli due anni, e la madre Maria Grazia Zuin. I funerali inizieranno alle 10.30 nella chiesa di Sant'Andrea a Favaro Veneto, la cittadina veneziana dove la famiglia viveva.

Attese centinaia di persone per dare l’ultimo saluto alle tre vittime di Santo Stefano di Cadore, travolte dall’auto impazzita di Angelika Hutter, la donna tedesca fermata con l’accusa di omicidio stradale plurimo e che ora si trova in psichiatria a Venezia. Ci saranno gli amici e i familiari, ma anche tantissimi sconosciuti: la tragedia ha scosso profondamente il Veneziano. Non mancheranno gli atleti dello Jesolo Calcio, la società sportiva in cui milita come allenatore Lucio Potente, nonno di Mattia e vedovo di Mariagrazia. Su richiesta dei familiari, l'ingresso alla chiesa sarà riservato ai parenti e alle amicizie più intime, oltre che ad una rappresentanza dei Comuni di Venezia e di Santo Stefano di Cadore.

Fiaccolata

Ieri sera la comunità mestrina si è radunata per una fiaccolata di preghiera per la famiglia distrutta dall’incidente del Cadore. È stata molto partecipata. Il corteo è partito dal sagrato di Sant'Andrea e, camminando lungo la pista ciclabile che costeggia il bosco di Mestre, è terminato nella chiesa dei Dese, frazione di Favaro Veneto. Sono tre i Comuni che hanno proclamato il lutto cittadino: Favaro Veneto, Santo Stefano di Cadore e Venezia.

Comunità in lutto

Il Comune di Favaro Veneto ha sospeso gli appuntamenti del fine settimana per la Festa del Redentore, mentre il sindaco di Venezia ha indetto il lutto cittadino per oggi. E stamattina si fermerà anche Santo Stefano di Cadore. “Un gesto di vicinanza alla famiglia, ai parenti e ai tanti amici di tre vittime innocenti di una immane tragedia”, ha spiegato Luigi Brugnaro, che oggi sarà presente ai funerali con la fascia tricolore di Venezia. Intanto Angelika Hutter è ancora in ospedale: il suo avvocato sta valutando se chiedere la perizia psichiatrica e per questo sta cercando eventuali cartelle cliniche dio precedenti ricoveri negli ospedali tedeschi.