Unesco, Venezia è salva: il ticket e il Mose tengono la città fuori dalla black list dei Patrimoni dell’umanità a rischio

Venezia, 15 settembre 2023 – Venezia è “salva” e ha scampato il pericolo di essere inserita nella black list dei siti Patrimonio dell’umanità a rischio: lo ha deciso ieri l’Unesco durante la 45esima sessione del World Heritage Committee, a Riad, in Arabia Saudita. Un esito che fa esultare l'amministrazione comunale veneziana e il governo, anche se il ministro Sangiuliano ha subito precisato che per la sua tutela “il lavoro continua”. I delegati hanno preso la decisione all'unanimità, secondo quanto ha riferito il Comune.

L’ordine del giorno

All'ordine del giorno vi era l'esame della "raccomandazione” pubblicata dagli esperti dell'organizzazione internazionale, che avevano suggerito di inserire Venezia nel novero dei siti a rischio, giudicando “insufficienti” le misure messe in campo per lottare contro il deteriorarsi della situazione ambientale ed economica. Numerose sono state le mobilitazioni a sostegno di una decisione del genere, non ultima una petizione online con 4.500 firme.

La novità del ticket

Da giorni, nella capitale araba, era presente una delegazione guidata dal direttore generale del Comune, Morris Ceron, assieme al vicesindaco Andrea Tomaello e all'assessore all'ambiente Massimiliano De Martin, con l'Ambasciatore italiano. In extremis, come “asso nella manica”, è stata comunicata l'approvazione, avvenuta l'altro ieri, del regolamento definitivo per il contributo d'accesso, quel ticket in sperimentazione dalla prossima primavera per gestire e limitare l'afflusso non programmato di visitatori giornalieri.

Il sindaco: “Riconosciuti gli sforzi per salvare Venezia”

Per il sindaco Luigi Brugnaro "è la dimostrazione di come siano stati riconosciuti da tutti gli sforzi che stiamo mettendo in campo per la salvaguardia di Venezia, e che la proposta di inserimento in danger list era molto politica e poco tecnica”. Il ministro Gennaro Sangiuliano sottolinea che quella degli esperti Unesco sarebbe stata “un'indebita manovra puramente politica e priva di un ancoraggio su dati oggettivi”, e che negli ultimi mesi “il Comune ha adottato provvedimenti coraggiosi per gestire il turismo e garantire la tutela dello straordinario patrimonio culturale della città”.

Il ministro: “Il Mose contro la minaccia dei cambiamenti climatici”

Tra gli argomenti portati all'attenzione del Comitato Unesco, Sangiuliano cita "i rilevanti progressi conseguiti negli ultimi anni per la salvaguardia del sito dalla minaccia dei cambiamenti climatici e dalle sfide poste dal turismo di massa”, come il sistema Mose e le barriere alla Basilica di San Marco. "L'organo dell' Unesco - puntualizza il ministro - ha rilevato che il sito deve affrontare importanti sfide legate alla complessità del suo ecosistema. Ha per questo chiesto all'Italia di proseguire con determinazione nell'azione di tutela del sito e l'ha incoraggiata a invitare l' Unesco e i suoi organi tecnici a svolgere una missione conoscitiva a Venezia, che potrà essere utile per avere un quadro aggiornato dello stato di conservazione del sito e della strategia messa in atto dal Governo nazionale e locale per garantirne la migliore salvaguardia”.

Zaia: “Fugati tutti i dubbi”

“Venezia è salva e continuerà ad essere Patrimonio dell’Umanità. Quello dell’Unesco è un riconoscimento che non è mai stato messo in discussione, nella nostra mente e nel nostro cuore. Venezia è Patrimonio dell’Umanità, lo è da sempre, e tutti insieme cercheremo di preservare e salvaguardare il futuro della Serenissima. Sono stati fugati tutti i dubbi sulla certificazione dell’ente Unesco. Questa è una importante vittoria per la città di Venezia e per tutto il Veneto ”. Lo dice il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, accogliendo la decisione adottata a Riad.