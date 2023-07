Venezia, bimbo di 2 anni precipita dal terrazzo del terzo piano. È grave, ma vivo per miracolo

Venezia, 27 luglio 2023 – Bimbo di due anni precipita dal terrazzo di casa, da un volo di 10 metri e atterra sulla strada. È gravissimo il piccolo veneziano caduto ieri sera dal terzo piano di un’abitazione di Mestre. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, ove è ricoverato nel reparto pediatrico: le sue condizioni sono molto serie, ma per fortuna al momento non sarebbe in pericolo di vita. È successo intorno alle 22 di ieri sera, mercoledì 26 luglio, in un condominio di via Beccaria. “Sta bene”, ha detto il papà ai giornali locali. A Treviso l’anno scorso una bambina di 5 anni è caduta dal terrazzo finendo miracolosamente tra le braccia di un passante.

Ad accorgersi del bambino è stato il cliente dell’hotel Roma, che si trova proprio di fronte alla palazzina da cui è precipitato il piccolo. Il turista francese era affacciato alla finestra della sua camera d’albergo quando ha sentito il pianto del bambino e poi all’improvviso lo ha visto cadere dal terzo piano del palazzo di fronte. È corso in reception per chiedere aiuto e da lì è partita la catena dei soccorsi. Una seconda telefonata al 118 è arrivata anche dai genitori del piccolo, che non appena di sono accorti di quanto accaduto sono corsi in strada a cercare di salvarlo. I sanitari, giunti in brevissimo tempo, lo hanno stabilizzato e portato all'ospedale.

Cosa è successo

È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Il potrebbe essere salito su un tavolo vicino al parapetto per poi sporgersi e cadere di sotto. Gli agenti della polizia locale di Venezia hanno ascoltato il racconto del turista francese, unico testimone della drammatica caduta del bambino, per ricostruire gli ultimi attimi prima della rovinosa caduta. Il bimbo potrebbe essersi arrampicato sulla ringhiera del terrazzino in un momento di distrazione dei genitori, perdendo poi l'equilibrio. A lanciare l'allarme al 118 sono stati anche gli stessi genitori e il cliente dell’albergo di fronte al palazzo, che ha visto il bambino precipitare.

Salvo per miracolo

Il bambino è in condizioni serie, ricoverato nella pediatria dell'ospedale di Padova, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il bambino è figlio di una coppia di ristoratori: il padre è di origini napoletane e madre ucraina. La famiglia si è stabilita nella palazzina di via Beccaria da poco più di due anni. I genitori si sono accorti subito della tragedia e lo hanno subito soccorso. Stamattina sul terrazzo c’era un tavolino rosso di plastica vicino alla ringhiera, probabilmente il piccolo è riuscito a salirci sopra e potrebbe essersi sbilanciato fino a cadere.