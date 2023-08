Venezia, turista straniero aggredito in piazzale Roma: ferito all’addome con un oggetto tagliente

Venezia, 6 agosto 2023 – Turista aggredito da un gruppi di ragazzi, ferite profonde all’addome con un coltello o una bottiglia spezzata. Un’altra notte di violenza in Piazzale Roma, dove già la settimana scorsa era scoppiata una rissa da ‘Far West’ con un uomo ridotto in fin di vita da alcune coltellate per avere difeso un tassista assediato da una gang: tre i bengalesi arrestati per tentato omicidio. E stanotte il branco ha colpito ancora.

Vittima dell’aggressione di questa notte è un turista straniero. È successo poco prima dell’alba in Piazzale Roma, l’ultimo frontiera tra la laguna e la terraferma. L’uomo, un 50enne, sarebbe stato circondato da un gruppo di giovani che lo hanno ferito con un oggetto tagliente all'addome. Forse un coltello o un coccio di bottiglia. Subito è stato soccorso e portato in ospedale. Fortunatamente l’uomo non sarebbe in gravi condizioni. Sull'episodio di violenza indaga la polizia, che sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione. Si ipotizza un tentativo di rapina.