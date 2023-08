Venezia, è arrivato lo yacht di Giorgio Armani: 65 metri per gli ospiti più esclusivi in attesa della One Night Only

Venezia, 29 agosto 2023 – Nero lucido, enorme ma elegante, nello stile del suo proprietario, non poteva passare inosservato l’arrivo del “Main” in laguna, lo yacht di Giorgio Armani, che ospiterà alcuni degli appuntamenti più esclusivi nelle giornate del festival Venezia 80.

Lo stilista italiano sarà uno dei protagonisti della settimana ed è impegnato nell'allestimento della sfilata di alta moda che si terrà all'Arsenale sabato 2 settembre come omaggio alla città del cinema. Lo yacht è ormeggiato lungo la Riva Sette Martiri con i suoi 65 metri di lunghezza: a bordo sono previsti in questi giorni, secondo indiscrezioni, cocktail per le celebrità ospiti. Armani seguirà personalmente le prove per la sfilata, che sarà seguita da una festa con molti vip.

One Night Only Venezia

L'evento preparato da Giorgio Armani è il più atteso ed esclusivo dell’intera edizione del festival: è One Night Only Venezia e celebrerà il cinema con un omaggio alla città che ne è simbolo. La serata - che prevede una festa e una sfilata della linea di alta moda Privé - si terrà sabato 2 settembre all'Arsenale. Il legame tra Giorgio Armani e Venezia nasce nel 1990, anno della presentazione in anteprima mondiale del documentario “Made in Milan” diretto da Martin Scorsese e della grande festa che lo stilista ospitò, in onore del regista, presso Ca' Leone alla Giudecca.

La serata del 2 settembre segna anche una nuova tappa nella serie delle One Night Only che hanno toccato alcune delle città più importanti del mondo: Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014, e Dubai nel 2021. Con la One night Only, si rinnova anche la partnership di Armani Beauty in qualità di main sponsor del festival. Per il sesto anno consecutivo, Armani Beauty fornirà infatti il servizio ufficiale di make-up agli ospiti.