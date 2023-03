Gardaland riapre il 25 marzo: tra le novità Jungla in 4D e labirinto di Jumanji

Gardaland: riapertura il 25 e 26 marzo con 4 novità

Verona, 21 marzo 2023 - Una primavera che inizia con nuove attrazioni nel noto parco divertimenti per famiglie, che dopo gli anni difficili del Covid, ritorna con una stagione senza limitazioni. L'idea originale di un parco divertimenti sulle sponde del Lago di Garda viene concepita agli inizi degli anni ‘70 da Livio Furini, un imprenditore veronese che prese ispirazione da una sua visita a Disneyland in California. E’ stato grazie alla sua intraprendenza che si arrivò, esattamente il 19 luglio 1975, ad inaugurare il parco divertimenti destinato a diventare tra le mete principali del divertimento in Italia. Gardaland, quindi, dà il via alla nuova stagione e annuncia la data di riapertura del Parco, pronto ad accogliere i suoi ospiti nel fine settimana del 25 e 26 marzo e poi dal 1° aprile in maniera continuativa per tutta la stagione.

Quattro le novità 2023

Con l’obiettivo di coinvolgere e conquistare tutta la famiglia con esperienze inedite e momenti di intrattenimento unici, Gardaland presenta per l’anno 2023 ben 4 novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto. A Gardaland Theatre arriva, già dal 25 marzo, Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vedrà il contributo straordinario di Cesara Buonamici, iconico volto del giornalismo televisivo italiano. Non mancherà l’intrattenimento anche al cinema 4D, dove arriva la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure. Infine, la Miniland di Legoland Water Park si espande e inaugura l’area Milano Moderna, una ricostruzione di undici grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con i colorati ed iconici mattoncini Lego.

Potenziamento delle infrastrutture

Per facilitare l’accesso al Parco, in previsione di una stagione ricca di novità e di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero, Gardaland collabora a favore della viabilità e investe sul potenziamento delle infrastrutture con interventi all'ingresso e all'interno del Parco e in area parcheggio. Un nuovo ingresso dedicato ai bus, due nuovi gates only Telepass e due nuove casse automatiche adibite al solo pagamento con carte di credito/debito vanno ad affiancare le casse riservate all’ingresso dei numerosi abbonati, nonché di tutti coloro che acquistano anticipatamente on-line il loro voucher parcheggio, in aggiunta all’ampliamento dell’ingresso pedonale con 18 nuovi tornelli oltre che a corsie preferenziali (es. passeggini, Ospiti Gardaland Hotels, abbonati), sono queste le principali modifiche strutturali che renderanno ancora più fluido e rapido per i visitatori l’accesso al parco.