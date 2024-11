Gardaland, arriva ‘Animal Treasure Island’: una caccia al tesoro sotterranea per i 50 anni del parco

Verona, 21 novembre 2024 – Gardaland festeggia il cinquantesimo anniversario con una nuova attrazione mozzafiato: Animal Treasure Island, sviluppata da Merlin Magic Making – gli studios creativi di Merlin Entertainments – e progettata per uno sviluppo internazionale. Aprirà i battenti durante la stagione 2025.

Il visitatore verrà coinvolto in un’avventura unica ed esclusiva all’interno di una water dark ride, interamente sotterranea, con una superficie di 6000 mq, con venti nuove scene altamente coinvolgenti. “Siamo orgogliosi che Merlin abbia scelto l’Italia e Gardaland per il lancio di Animal Treasure Island – ha commentato Sabrina De Carvalho, amministratrice delegata del parco divertimenti – Sarà una nuova ed immersiva esperienza adatta a tutti, caratterizzata da uno spirito avventuroso e da un’ambientazione maestosa ed accattivante”. I protagonisti porteranno in scena temi senza tempo come la lotta tra il bene e il male intrecciata con una coinvolgente caccia al tesoro accompagnando gli ospiti in un’avventura ricca di pathos.

Dietro alla nuova attrazione, un investimento da capogiro: 10 milioni di euro da parte della Merlin Entertainments, leader nell’intrattenimento per famiglie numero uno in Europa e secondo operatore al mondo per numero di visitatori, che detiene un portfolio di parchi divertimento che comprende appunto Gardaland.

Il lancio di Animal Treasure Island si affianca ad un anno molto importante per Gardaland Resort, quello delle celebrazioni per il 50° anniversario del parco, con un investimento pubblicitario in crescita e una strategia di comunicazione per il 2025 fortemente incentrata su questo importante traguardo, oltre che su tutte le novità del parco pensate per questo grande evento.