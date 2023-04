Addio a Gaetano Verzini, alpino di Grezzana

Grezzana (Verona), 7 aprile 2023 – Vasto cordoglio nella comunità di Grezzana per la scomparsa di Gaetano Verzini, 85 anni, vinto da una malattia dopo un lungo ricovero ospedalieri tra gli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma, a Verona. In lutto anche la comunità degli alpini del territorio. Verzini, infatti, era stato molto legato al mondo delle “penne nere”, a cui si era avvicinato ai tempi del servizio militare. Un’esperienza che lo aveva accompagnato per tutta la vita, custodendo con grande cura il suo cappello con la penna, simbolo degli alpini. Era stato protagonista di tanti eventi degli alpini, anche ad alcuni raduni nazionali. Aveva lavorato a lungo come operaio in ferrovia, non solo nel Veronese ma anche a Mantova. Era stato anche un valido artigiano idraulico, ma era stato soprattutto in ferrovia ad aver svolto le sue mansioni professionali. Un lavoro che aveva trasformato pure in passione, riuscendo a realizzare in modo artigianale un grande plastico con treni in movimento, che teneva gelosamente nella cantina di casa, a Grezzana. Persona solare, benvoluta in paese, si è spento alla casa per anziani Villa Monga, dove è allestita la camera ardente. Lascia la moglie Roberta, i figli Chiara, Claudia e Andrea, nipoti e altri parenti. Martedì mattina alle 11 i funerali, nella chiesa parrocchiale di Grezzana.