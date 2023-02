Aeroporto Verona, due voli diretti a settimana dal Catullo a Berlino con Volotea

Volotea avvia un collegamento diretto da Verona a Berlino

Verona 15 febbraio 2023 - Verona - Berlino: due voli diretti a settimana che vanno ad arricchire le mete già collegate alla città scaligera.

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, amplia la sua offerta voli in partenza dallo scalo di Verona. Dal 26 maggio, infatti, verrà inaugurata la tratta alla volta di Berlino, prima città tedesca ad essere collegata al Catullo dal vettore, con due frequenze a settimana, ogni martedì e venerdì. Con questa nuova rotta salgono a 14 le destinazioni raggiungibili da Verona a bordo degli aeromobili del vettore, 7 in Italia e 7 all'estero per un totale di oltre 3.500 voli e circa 630.000 posti in vendita.

Sinergia Volotea - Eurowings

Questo collegamento è nato a seguito della firma di un protocollo d'intesa per una partnership commerciale tra Volotea ed Eurowings, la compagnia aerea low-cost del gruppo Lufthansa specializzata in voli economici diretti in Europa. Grazie a questa nuova sinergia, le due compagnie aeree uniranno una vasta rete di oltre 140 rotte: più di 100 operate da Eurowings e circa 40 da Volotea senza sovrapposizioni, offrendo ai rispettivi passeggeri una gamma più completa di possibilità di volo.

Incremento del turismo

"Dal prossimo 26 maggio l'Italia e la Germania saranno ancora più vicine grazie al nuovo collegamento alla volta di Berlino - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. I passeggeri veneti potranno organizzare una vacanza o uno short-break in una delle città più all'avanguardia d'Europa, da anni proiettata al futuro con i suoi musei, i suoi club e la sua irresistibile scena culturale. Siamo certi che il collegamento per Berlino, insieme alle altre numerose proposte nazionali e internazionali disponibili a Verona con tariffe concorrenziali, incrementerà il flusso di turisti in transito dallo scalo veronese supportando così l'economia del territorio".

Dalla Germania traffico verso l'area veronese

"L'attivazione del nuovo collegamento di Volotea con Berlino costituisce un'evoluzione strategica del network sullo scalo veronese della compagnia aerea che, dopo l'introduzione dei voli su Parigi e Barcellona nello scorso anno, volerà direttamente anche sulla capitale tedesca" - ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo Save -. La Germania rappresenta il primo partner internazionale per scambi commerciali e uno dei principali mercati per traffico turistico incoming dell'area veronese. Una relazione che sarà ulteriormente sviluppata dal nuovo volo, che si iscrive in maniera rilevante nel programma di continuo sviluppo dei volumi di traffico del Catullo".

I 14 voli diretti da Verona

Diventano così 14 le destinazioni collegate da Volotea all'aeroporto di Verona, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Charles de Gaulle), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1, da maggio, in Germania (Berlino).