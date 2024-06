Alpinisti veneti precipitano sulla Presanella: muore un 36enne, grave il compagno di cordata

Verona, 22 giugno 2024 – Due alpinisti veneti precipitano nel vuoto: è morto un 36enne di Verona, grave il compagno di cordata. È successo oggi sulle montagne della Presanella, in Trentino. I due veneti sono stati soccorsi in quota nella prima parte della mattinata, dopo essere caduti durante la salita lungo la parete nord della Cima Presanella nel gruppo montuoso dell’Adamello. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

La chiamata alla centrale emergenze del Trentino alle 7.15, a chiedere aiuto è stato lo scalatore ferito. Subito è stato inviato sul posto l’elicottero con i soccorritori a bordo, mentre a terra sono entrati in azione alcuni operatori della Stazione di Vermiglio del soccorso alpino e speleologico.

L'elicottero ha raggiunto subito il luogo dell'incidente, a circa 3.000 metri di quota. Il tecnico dell’elisoccorso e l'equipe medica sono stato calati dall’alto col verricello: quando sono arrivati vicino ai corpi degli alpinisti, per uno dei due non c’era più nulla da fare. Il veronese era già morto e, dopo il controllo dei parametri vitali, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima è un 36enne residente a Verona. La salma è stata recuperata da un secondo elicottero, dopo il nulla osta delle autorità. Con il primo velivolo, invece, il compagno di cordata è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento: è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.